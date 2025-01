Governo estuda concentração de urgências de obstetrícia de Almada e do Barreiro

Proposta apresentada ao Ministério da Saúde é manter no hospital do Barreiro o acompanhamento a grávidas, exames e alguns partos programados. Em Almada ficarão as situações mais diferenciadas.

O Ministério da Saúde já tem em mãos e vai estudar a proposta da Comissão Nacional da Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente para a criação de um centro materno-infantil na península de Setúbal. Para fazer face aos encerramentos permanentes, a opção colocada em cima da mesa é o encerramento das urgências de obstetrícia do Barreiro e a concentração desta resposta no hospital de Almada.

À margem de uma visita a Elvas, a ministra da Saúde confirmou que recebeu há dois dias a proposta para a criação de um centro materno-infantil na península de Setúbal, hoje noticiada pelo Expresso, e que a irá agora estudar. "É uma solução que já foi testada no norte com bons resultados", afirmou a titular da pasta da Saúde, revelando que a proposta prevê a integração do hospital do Barreiro [Hospital Nossa Senhora do Rosário, inserido no Centro Hospitalar Barreiro Montijo] e do Hospital Garcia de Orta [Almada], num regime de "urgência metropolitana".

Sublinhando que "o Ministério da Saúde ainda não tomou uma decisão", a responsável frisou que o Governo só avança com alterações após falar com os autarcas das áreas abrangidas, conselhos de administração e equipas hospitalares. "Não podemos legislar um modelo de urgência metropolitana sem falar com aqueles que são o suporte dessa urgência metropolitana", acrescentou.

Esta proposta, disse, surge após a tutela "reconhecer que, no último ano e meio ou dois anos, a península de Setúbal tem tido muitas dificuldades em conseguir dar resposta à área obstétrica e isso é muito penalizador para as mulheres e famílias". Considerando que "é uma necessidade premente" encontrar uma solução para a área da península de Setúbal, a responsável reconheceu que o sistema da pré-triagem telefónica para grávidas naquele território não estava a ter os resultados desejados.

"Voltou a acontecer uma situação que, para nós, é absolutamente insustentável e inadmissível, que é ter a península de Setúbal sem nenhuma maternidade e bloco de partos disponíveis e isto foi uma situação que nos levou à urgência da acção", vincou, admitindo que mesmo que o centro materno-infantil proposto seja criado, o modelo de pré-triagem telefónica "terá de se manter" para evitar que existam "casos na urgência que não façam sentido lá estar".

Segundo a notícia do Expresso, o hospital de Setúbal, que também tem registado encerramentos, manterá a urgência de obstetrícia a funcionar, já que serve de referência ao litoral alentejano. A estratégia apresentada ao Ministério da Saúde, continua o jornal, é manter no hospital do Barreiro o acompanhamento a grávidas, os exames e alguns partos programados. Em Almada ficarão as situações mais diferenciadas.

A hipótese da criação de urgências metropolitanas nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo e da Península de Setúbal já tinha sido admitida pela ministra da Saúde, quando apresentou um balanço do Plano de Emergência da Saúde.

Estas duas urgências, assim como a de Setúbal, entraram no início do mês no projecto-piloto das urgências de ginecologia/obstetrícia referenciadas, que implica que haja uma referenciação prévia antes da deslocação àquele serviço. O objectivo seria evitar encerramentos, mas isso não aconteceu.

"Comprometeram-se a iniciar em Janeiro e a manterem sempre, pelo menos, duas urgências abertas, mas não foi cumprido e logo no início do ano estiveram todos fechados", diz Caldas Afonso, presidente da Comissão Nacional da Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, na entrevista que deu ao jornal.

Em declarações à Lusa, o presidente da Câmara do Barreiro manifestou-se hoje preocupado com a possibilidade de as urgências de obstetrícia encerrarem no hospital do concelho, considerando que a medida não resolverá o verdadeiro problema da falta de profissionais na península de Setúbal. "Enquanto não se tomarem medidas de fundo, que passam muito pela valorização das carreiras e pela capacidade de atrair, mas acima de tudo, de reter os profissionais no Serviço Nacional de Saúde, andamos de tempos a tempos a falar sobre estas questões", disse Frederico Rosa.

No passado fim-de-semana, as urgências de obstetrícia dos hospitais de Almada, Barreiro e Setúbal estiveram encerradas em simultâneo. E, de acordo com a informação disponível no Portal do SNS, o mesmo acontece nesta sexta-feira, no sábado e no domingo. Quanto ao resto da semana, na segunda-feira, estarão encerradas no Barreiro e em Almada e nos restantes dias – até dia 6, que é o último com informação disponível – estarão encerradas Almada e Setúbal.

Foi também no passado fim-de-semana que se soube da decisão da directora do serviço de ginecologia/obstetrícia do hospital de Almada de apresentar a demissão, alegando motivos pessoais. A administração nomeou coordenadores para as áreas de ginecologia, obstetrícia e urgência ginecológica e obstétrica, até que seja escolhido novo director.