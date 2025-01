Faz sentido proibir o casamento antes dos 18 anos, quando a lei permite abortar aos 16?

O Chega e o Bloco de Esquerda levam esta sexta-feira a discussão no plenário da Assembleia da República dois projectos de lei para proibir o casamento a menores de 18 anos. A lei em vigor permite aos jovens unirem-se pelo registo civil a partir dos 16 anos desde que contem com o consentimento dos pais, e nalgumas circunstâncias até mesmo sem essa autorização. Tendo em conta que dos dois maiores partidos apenas o PS vai votar a favor da proposta do Bloco, é bem possível que só esta seja aprovada – se o Chega for coerente e também votar a favor.

