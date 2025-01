Exoneração do secretário-geral do MAI vai custar ao Estado mais de 55 mil euros

Saída de Marcelo de Carvalho, nove meses antes do fim da sua comissão de serviço, é justificada com “a necessidade de imprimir uma nova orientação à gestão dos serviços”.

A exoneração do secretário-geral do Ministério da Administração Interna (MAI), Marcelo Mendonça de Carvalho, nove meses antes do final da comissão de serviço, vai custar ao Estado mais de 55 mil euros brutos, a título de indemnização. A comissão de serviço de Marcelo Carvalho terminava apenas no final do mês de Outubro.