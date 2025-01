Enfermeiro director da nova administração da ULSAM investigado por assédio sexual

Processo de inquérito interno com “carácter de urgência” foi instaurado na quinta-feira, adiantou a administração da Unidade de Saúde Local do Alto Minho.

O enfermeiro director designado pelo Governo para o novo conselho de administração da Unidade de Saúde Local do Alto Minho (ULSAM) está a ser alvo de um inquérito interno por assédio sexual em contexto laboral, revelou esta sexta-feira aquela entidade.

"Tendo em conta a gravidade das alegações e a responsabilidade da instituição no apuramento dos factos, foi esta quinta-feira instaurado um processo de inquérito interno com carácter de urgência", adianta a ULSAM, numa resposta escrita enviada a Lusa.

A informação surge em resposta a questões da Lusa sobre a queixa de uma médica por assédio sexual alegadamente cometido por Luís Garcia, actualmente enfermeiro no hospital de Ponte de Lima, distrito de Viana do Castelo, e na quinta-feira designado em Conselho de Ministros para um mandato de três anos como enfermeiro director do novo conselho de administração da ULSAM.

"A ULSAM confirma ter recebido uma denúncia sobre o profissional de saúde em questão", indica a unidade de saúde na resposta escrita enviada à Lusa. Foi "nomeado um instrutor externo à instituição para acompanhar o processo", acrescentou a ULSAM. A unidade de saúde manifestou-se ainda disponível para prestar "toda a colaboração que as autoridades judiciais entendam necessária no âmbito do processo em curso".

Também a PSP de Viana do Castelo confirma ter recebido uma queixa por assédio sexual numa unidade de saúde, mas sem indicar as identidades do agressor e da vítima. Fonte oficial do Comando da PSP de Viana do Castelo disse à Lusa que, na quarta-feira, foi apresentada "uma queixa, de uma mulher contra um homem, por assédio sexual praticado em contexto laboral numa unidade de saúde de Ponte de Lima".

O Governo aprovou na quinta-feira, em reunião do Conselho de Ministros, os nomes do novo conselho de administração da ULSAM, que será presidido por José Cardoso, substituindo João Porfírio Oliveira.

A ULSAM é constituída por dois hospitais: o de Santa Luzia, em Viana do Castelo, e o Conde de Bertiandos, em Ponte de Lima. Integra ainda 12 centros de saúde, uma unidade de saúde pública e duas de convalescença, e serve uma população residente superior a 244 mil pessoas dos dez concelhos do distrito de Viana do Castelo, e algumas populações vizinhas do distrito de Braga. Em todas aquelas estruturas trabalham mais de 2500 profissionais, dos quais cerca de 500 médicos e mais de 800 enfermeiros.