DGS cria comissão de acompanhamento da mortalidade fetal e de menores

A Direcção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta sexta-feira a criação de uma Comissão de Acompanhamento da Mortalidade Fetal, Infantil e abaixo dos 18 anos para avaliar os casos em Portugal e factores associados à mortalidade.

Segundo o despacho publicado na página oficial da DGS, a comissão, nomeada por um período de três anos, será presidida pela directora-geral Rita Sá Machado e a coordenação executiva ficará a cargo da Divisão de Saúde Sexual, Reprodutiva, Infantil e Juvenil da DGS.

O objectivo é avaliar os óbitos fetais, infantis e abaixo dos 18 anos em Portugal, tendo em consideração factores demográficos e socioeconómicos do agregado familiar, cuidados de saúde acedidos e prestados, a área geográfica e o ambiente envolvente. Esta análise, refere o despacho, vai permitir "traçar uma imagem detalhada das circunstâncias específicas que conduzem ao óbito e identificar melhorias a implementar, desigualdades regionais e grupos vulneráveis".

Durante os três anos de mandato, a comissão deverá definir o modelo de estudo dos óbitos, articular com o nível local a análise, interpretação e propostas de melhoria decorrentes dos óbitos, analisar os dados nacionais e definir propostas de actuação ao nível de planeamento (político, estratégico e operacional) e de medidas correctivas ou de melhoria, nos diferentes níveis de actuação e com carácter intersectorial.

A equipa integra representantes da Direcção de Serviços de Informação e Análise da DGS, Comissão Nacional da Saúde Materna, da Criança e do Adolescente, Comissão Técnica Nacional do Diagnóstico Pré-natal, Ordem dos Médicos, Ordem dos Enfermeiros, Direcção Executiva do Serviço Nacional de Saúde e Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge. Estarão também representados as sociedades portuguesas de Pediatria, Neonatologia, Obstetrícia e Medicina Materno Fetal, da Associação Portuguesa de Diagnóstico Pré-Natal, Associação Nacional de Medicina Geral e Familiar e Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, além de dois especialistas em epidemiologia e estatística. "A Comissão pode, sempre que entender necessário, solicitar o apoio técnico de outros elementos, como peritos, especialistas, instituições, bem como associações de defesa do utente e outras entidades da sociedade civil", refere o despacho.

Segundo um relatório da DGS divulgado na quinta-feira, a taxa de mortalidade infantil estabilizou e regressou aos níveis pré-pandemia. Entre 2017-2021, a taxa de mortalidade abaixo dos 5 anos reduziu de 3,3 para 3,1 óbitos por 100.000 nados-vivos. Entre 1 e os 4 anos de idade registaram-se 291 óbitos, com um aumento da taxa de mortalidade de 0,6 para 0,7. O documento fala de "uma grande diversidade de etiologia nas causas de morte, com as neoplasias (62, 21%), as malformações congénitas, deformidades e anomalias cromossómicas (60, 21%) e o grupo das causas externas e englobar mais de metade de todos os óbitos entre 1 e 4 anos de idade.

Governo vai seguir as recomendações da DGS

A ministra da Saúde garantiu esta sexta-feira que o Governo vai seguir as recomendações da DGS em relação aos casos de mortalidade infantil, defendendo uma vigilância das mulheres grávidas "mais aprofundada" no futuro. "A forma como olhamos para os resultados é exactamente no sentido, enquanto Governo, de seguirmos aquelas que são as recomendações que a DGS através dos seus peritos nos deixa e referir, claramente, que uma das indicações é a de que a vigilância das mulheres grávidas tem, naturalmente, de ser mais aprofundada e tem de ser feita de forma técnica e assistencialmente de forma mais adequada", disse Ana Paula Martins em Portalegre, após ter inaugurado a sala de partos cirúrgico do hospital daquela cidade, que contou com um investimento superior a 1,1 milhões de euros.

Para a ministra da Saúde tudo o que o Governo sabe em relação ao acompanhamento das mulheres grávidas "fica muito claro" no relatório, defendendo ainda que deve fazer parte do "grande esforço" que o SNS deve fazer nos próximos anos. "Mas deixem-me dizer que também não era nada que nós não soubéssemos já. Nós sabemos e essa foi uma das razões que nos levou, no plano de emergência e transformação da saúde, a ter como um dos eixos as mães e os bebés, porque temos a consciência absoluta de que é preciso fazer aqui uma transformação importante para continuarmos a ser um dos países que melhores resultados tem tido nas últimas décadas", recordou.

"Tem sido uma vitória do SNS continuarmos a ser um país que tem, de facto, indicadores na área materno-infantil muito positivos, isso mostra a nossa capacidade de resposta e também o nosso desenvolvimento", sublinhou.