Bónus de 860 euros a funcionários da AIMA para acelerar regularização de imigrantes

O Governo anunciou que haverá um bónus mensal de 860 euros para os funcionários da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), com o objectivo de acelerar o processo de regularização dos imigrantes no país. A medida visa aumentar a produtividade, incentivando a que cada trabalhador atenda até 50 processos por dia.

Com cerca de 450 funcionários, a AIMA já atendeu mais de 220 mil imigrantes em quase cinco meses, mas ainda enfrenta uma grande pendência de processos, incluindo pedidos de vistos gold e de reagrupamento familiar. A pressão sobre os trabalhadores é grande, dado que os processos devolvidos para reanálise não contam para as metas, o que tem gerado um ambiente de alta exigência.

Para reforçar a capacidade de resposta, está previsto um aumento de 400 efectivos este ano, visto que a agência conta actualmente com apenas 700 trabalhadores. Além disso, a AIMA começará a receber também pedidos de regularização no âmbito do regime transitório para trabalhadores imigrantes que o Governo tem neste momento em discussão com as confederações patronais, para fazer face à falta de mão-de-obra no país.

Em Junho, no Parlamento, o então presidente da AIMA e hoje líder da Estrutura de Missão, Luís Goes Pinheiro, disse acreditar que a AIMA iria conseguir resolver as cerca de 400 mil pendências "até Junho de 2025", prazo que se mantém e que o Governo estará a tentar acelerar com a criação destes incentivos, que são noticiados esta sexta-feira pelo Expresso.

No dia 9 de Janeiro foi também aprovada em Conselho de Ministros uma resolução que autoriza a AIMA a utilizar parte das suas receitas próprias para financiar os protocolos que celebrou com municípios e entidades da sociedade civil com vista a reforçar o atendimento, triagem e recolha de dados biométricos de cidadãos estrangeiros nos 25 centros de atendimento da Estrutura de Missão que estão a funcionar no país.

Ao PÚBLICO, o Governo revelou que foi autorizada “uma despesa de até 5,9 milhões de euros – a ser satisfeita pelas taxas pagas pelos imigrantes que, até ao momento, geraram uma receita de 58 milhões de euros”.