Acidente na A4 em Paredes provoca um morto e dois feridos

Os dois feridos foram transportados para o hospital de Penafiel. Normalidade no trânsito foi reposta às 16h50, depois de duas horas de interrupção no sentido Paredes-Porto.

Um acidente de viação na auto-estrada A4, em Paredes, provocou esta sexta-feira um morto e dois feridos ligeiros e obrigou ao corte da circulação na via, no sentido Paredes-Baltar, informou fonte dos bombeiros.

O acidente ocorreu por volta das 13h, envolvendo três veículos. De acordo com fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Protecção Civil da Área Metropolitana do Porto, a vítima mortal encontrava-se carbonizada num dos três veículos, que se incendiou, envolvidos no acidente entre os nós de Paredes e Baltar.

A circulação na auto-estrada esteve interrompida durante cerca de duas horas no sentido Paredes-Porto. Foi reaberta parcialmente às 15h e acabou por ser normalizada às 16h50, confirmou ao PÚBLICO fonte do Comando Territorial do Porto.