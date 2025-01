Em Lisboa, antes da inundação

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Há uma efervescência em tudo que se refere a Lisboa nos dias de hoje, como se a cidade, avessa aos movimentos regressivos dos maiores centros do mundo, nos recebesse, ao invés de nos afastar.

Refiro-me ao período final de 2024, quando a cidade me pareceu terna e doce, suave como um pastel de nata, inocente como o Elétrico 28, que serpenteia das ladeiras do Chiado até a Graça; uma espécie de abrigo, onde ainda nos permitimos uma taça de vinho verde no almoço e sorrir em dias ensolarados de inverno, sem nos darmos conta, por um breve momento que seja, de que o mundo acabava de virar a esquina com a eleição norte-americana, decidido a seguir inclemente rumo ao gueto e à exclusão.

Uma placa de alerta de tsunami na região da Baixa (na Praça do Comércio, precisamente), a indicar, a partir do Arco da Rua Augusta, a rota de evacuação — 630 metros até o ponto de encontro mais próximo —, interrompeu idílios e devaneios. Não apenas porque eu jamais vira um alerta dessa natureza na vida — nem qualquer outro tipo de alerta público referente a qualquer tipo de evento climático —, mas pelo estranho contraste que o alerta desperta.

Joan Didion, uma das maiores vozes da literatura na passagem do século (ela morreu em 2021), escreveu, em O Ano do Pensamento Mágico, como um segundo basta para que se desmorone uma vida — no caso, a dela, diante do ataque cardíaco súbito e fatal do marido, após 42 anos de casamento e duas doses de uísque, capitulando bem na sua frente, na mesa de jantar do apartamento do casal em Nova York.

Didion tem sido bastante citada atualmente. Ensaios como Dias Tranquilos em Malibu narram a inevitabilidade de incêndios na costa do Pacífico — “A cidade a arder é a mais profunda imagem que Los Angeles tem de si” —, e Didion ainda recorre a Raymond Chandler, para quem fenômenos como os ventos de Santa Ana, que impulsionam o fogo na Califórnia, criam uma tensão palpável e quase mística no espírito de seus habitantes, tornando-os mais propensos à ansiedade, ao medo e à violência. Escritos ao longo das décadas de 1960 e 1970, os ensaios são vistos hoje como uma premonição.

Quando o vento e o fogo destruíram bairros inteiros de Los Angeles e Malibu quase por completo, nesse janeiro, eu já me encontrava em São Paulo, vindo de Lisboa, lia Joan Didion e era a lembrança da placa em Lisboa que me vinha à mente, diante das imagens de incêndios, horror e destruição. Junto com o alerta de tsunami, me ocorreu a ideia de contraste: entre as histórias do terremoto e inundação assombrosas que destruíram Lisboa no passado (1755) e os prognósticos atuais que dão como certo novas inundações nos próximos cem anos; entre as ruas perpendiculares e alinhadas que resultaram da reconstrução da Baixa, no período pombalino, e a sinuosidade labiríntica, sensual e pitoresca das ruas e ladeiras nos bairros situados nas colinas; contraste entre a racionalidade modernizadora que moldou o traçado e os bairros mais pobres, como Alfama, que ficaram para trás.

Há uma dualidade e uma atualidade marcantes na Lisboa de hoje. O passado, simbolizado (é uma possibilidade) pela estátua equestre de Dom José I, que se ergue na mesma Praça do Comércio reconstruída em seu reinado, de frente para o Tejo, talvez nunca tenha sinalizado com tanta ênfase, como era a intenção original com a estátua, o futuro — não apenas de Lisboa e seus habitantes, como o de todos nós. Com a particularidade de que, no melhor dos casos, receberemos alarmes, ouviremos sirenes e encontraremos placas com rotas de evacuação; e que a inundação que nos aguarda não irá gerar lamentos dos poetas, nem grandes homens, nem estátuas.

Após a chuva torrencial que enfrentei nesse janeiro caótico em São Paulo, a terceira mais intensa em cinco décadas, em que por pouco escapei de submergir no carro junto com meu filho adolescente, me deparo com as declarações das autoridades, de como reagimos bem, enquanto cidadãos, à chuva — nessa temporada de verão, 15 morreram até agora. Soube que pessoas se agarraram nos gradis para não serem levados pela correnteza no interior de estações de metrô. Soube também que, desta vez, a Defesa Civil emitiu alertas por SMS.

Penso em Lisboa, no tsunami, no Acordo de Paris, na complexidade sistêmica, no negacionismo e na mentira, nos políticos e lobistas, no contraste com a ciência, em Joan Didion — um segundo basta! —, na placa. Como muitos, estou mais propenso ao medo do que à violência, por enquanto. De imediato, preciso atualizar na Prefeitura com urgência o número do meu celular.