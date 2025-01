PSP intensifica fiscalização no Aeroporto de Lisboa com base em recomendações da UE

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



A Polícia de Segurança Pública (PSP) de Portugal vem realizando operações de fiscalização no Aeroporto de Lisboa, que têm chamado a atenção de viajantes. Na quarta-feira (29/01), passageiros do voo Azul 8900, vindo do Brasil, foram obrigados a passar por uma barreira logo na entrada do terminal, bem antes do setor de imigração. Todos foram inspecionados e alguns, encaminhados para uma sala especial para esclarecimentos mais profundos.

Tal abordagem faz parte da operação Joint Action Day STOPOVER, coordenada pela União Europeia, com o apoio de agências internacionais como Frontex, Europol e Interpol. O objetivo da ação, prevista no Código de Fronteiras Schengen, é o combate a crimes transnacionais, incluindo imigração ilegal, tráfico de seres humanos, tráfico de drogas sintéticas e fraude documental.

Segundo a PSP informou ao PÚBLICO Brasil, dentro da estratégia de enfrentamento das ameaças à segurança internacional, foi criada a EMPACT (Plataforma Multidisciplinar Europeia Contra Ameaças Criminosas). Vários países, incluindo Portugal, participam das operações para garantir a proteção das fronteiras externas da União Europeia.

A PSP destacou, ainda, que as informações sobre os resultados da operação serão divulgadas pelo Sistema de Segurança Interna (SSI) após a conclusão dos trabalhos. O aumento das fiscalizações nas fronteiras externas da União Europeia, especialmente nos aeroportos, visa proteger a população e garantir um controle mais rigoroso na entrada de indivíduos, especialmente daqueles ligados a atividades ilícitas.

Surpresa e desconforto

Uma passageira do voo AD 8900, da Azul, residente em Lisboa há 25 anos e portadora de passaporte europeu, disse que nunca havia presenciado um aparato policial tão forte logo na entrada do aeroporto. "Desembarquei do ônibus e já havia um contingente de policiais nos aguardando. Normalmente, seguimos direto para a imigração, mas, desta vez, fomos abordados antes, com os policiais pedindo nossos passaportes", relatou. Ela ressaltou que, apesar da surpresa, a abordagem foi feita de forma educada e respeitosa, sem incidentes.

No entanto, a presença de tantos policiais e a separação de alguns passageiros para averiguação mais detalhada geraram desconforto. "Nunca vi algo parecido em todos os anos que moro em Lisboa. Normalmente, seguimos para a imigração, onde as verificações documentais são feitas", afirmou.

Embora tenha sido abordada de forma profissional, a brasileira destacou que a presença maciça de policiais e as verificações extras aumentaram a sensação de que algo estava fora do normal. "Eles estavam fazendo o trabalho de forma profissional, mas não pude deixar de notar a diferença", assinalou.

Pelo que deixou claro a PSP, as operações nos aeroportos ainda estão em andamento. Ou seja, os viajantes terão de se acostumar com abordagens extras, antes mesmo da imigração. O controle das fronteiras de Portugal foi assumido pela PSP depois da extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (PSP), em outubro de 2023.