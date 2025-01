Com a polícia mais rigorosa nos aeroportos de Portugal, saiba os documentos exigidos

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Os brasileiros que conseguiram vistos de procura de trabalho em Portugal devem se preparar muito bem para cruzar o Atlântico. Com o aperto da fiscalização nos aeroportos portugueses — a Polícia de Segurança Pública (PSP) tem feito barreiras logo na entrada do terminal e bem antes da imigração —, é preciso estar com toda a documentação exigida pelo Governo. Qualquer falha pode resultar numa ida a uma salinha nada agradável, em que serão feitas uma infinidade de perguntas. Um aborrecimento que pode ser facilmente evitado.

O primeiro e principal documento é o passaporte, no qual está inserido o visto de procura de trabalho. É preciso ficar atento ao prazo de validade desta autorização de entrada em Portugal. Com esse tipo de visto, os brasileiros podem ficar 120 dias à procura de trabalho em território luso, prazo que pode ser estendido por mais 60 dias, desde que avalizado pela Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), que anda para lá de enrolada com mais de 400 mil processos pendentes de autorização de residência.

Também é preciso ter em mãos, em caso de questionamento, uma carta convite assinada e com firma reconhecida do dono da casa em que se ficará hospedado ou um comprovante de hotel, alojamento local, Airbnb ou hostel. O Governo quer saber exatamente onde aqueles que estão entrando no país vão ficar. Outra exigência que pode ser feita a quem tem visto de procura de trabalho é de um extrato da conta bancária assinado pelo gerente do banco ou um cartão de crédito válido. É uma forma de o pessoal da imigração ter a certeza de que o futuro imigrante terá condições de se manter em Portugal. A comprovação básica é de três salários mínimos do país: € 2.160 (R$ 16.200).

Outra exigência é a passagem de volta para o Brasil, coincidindo com o prazo de validade do visto de procura de trabalho. Essa é a garantia do Governo luso de que, se não encontrar emprego ao longo do período pré-estabelecido, a pessoa retornará ao país de origem. Em contrapartida, caso consiga um trabalho formal, o brasileiro poderá permanecer em solo português e requerer, junto à AIMA, a autorização de residência. Para isso, será preciso cumprir algumas formalidades locais, como obter o Número de Identificação Fiscal (NIF), correspondente ao CPF no Brasil — alguns pedem o NIF antes mesmo de embarcar para Portugal. Com o contrato de trabalho em mãos, será possível se registrar na Segurança Social.

Todo cuidado é pouco

Segundo Marcelo Rubin, sócio-diretor do Clube do Passaporte, a grande vantagem daqueles que conseguiram os vistos de procura de trabalho é que já passaram por todos os crivos do governo português, por meio dos consulados espalhados pelo Brasil. “As exigências para a concessão desses vistos têm sido cada vez maiores”, afirma. Inclusive, é preciso apresentar aos consulados os antecedentes criminais, que se deve sempre ter em uma pastinha. “Estando com todos os documentos, não há com o que se preocupar, mesmo diante do aperto maior na fiscalização nos aeroportos, que temos acompanhado com atenção”, acrescenta.

Para Fábio Knauer, CEO da consultoria Aliança Portuguesa, além do passaporte com visto, do comprovantes de moradia, do extrato bancário e da passagem de volta para o Brasil, é muito importante que os brasileiros que vão procurar emprego em Portugal tenham um seguro de saúde para emergências ou recorram ao PB4, certificado oriundo do acordo previdenciário firmado entre Brasil, Portugal, Cabo Verde e Itália. Ele permite aos cidadãos desses países usufruírem dos sistemas públicos de saúde locais. Por exemplo, estando em Portugal, os brasileiros podem usar o Sistema Nacional de Saúde (SNS) pagando as mesmas taxas dos portugueses, e vice-versa.

“É um segurança e tanto”, ressalta Knauer. Para obter o PB4, ou Certificado de Direito à Assistência Médica (CDAM), é preciso ter feito contribuições ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A cobertura vale para os dependentes. No caso daqueles que não contribuem com a Previdência Social, basta fazer o pagamento como autônomo por, no mínimo, três meses. O acesso ao PB4 é online. “Toda a segurança é importante para quem deseja emigrar”, reforça o especialista. Portugal, por sinal, não é o paraíso que muitos imaginam. Há muitos problemas como em qualquer país. Hoje, a maior dificuldade para os imigrantes está em conseguir moradia, devido aos preços exorbitantes dos alugueis.

Os portadores de vistos de procura de trabalho devem, também, ter feito inscrição no Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) de Portugal, aplicando para cinco áreas em que poderiam atuar profissionalmente, além de outros três setores nos quais têm especialização. Essa inscrição é exigida pelos consulados.

Outra recomendação importante, segundo a advogada Catarina Zuccaro: sair do Brasil com agendamento junto à AIMA definido pelos consulados. Não são todos que conseguem. Esses cairão num limbo, pois não há previsão de quando a agência para migrações abrirá novamente horários para atendimento. Todos os esforços feitos atualmente pelo órgão são no sentido de acabar com as centenas de milhares de pendências. O prazo final para que toda a casa esteja arrumada é 30 de junho de 2025, como definiu o primeiro-ministro, Luís Montenegro.