Goste ou não do inverno, é vital se proteger. Veja dicas para manter a saúde em dia

A médica pneumologista Letícia Kawano Dourado recomenda muitos cuidados no inverno para se evitar doenças respiratórias. Ações simples como lavar as mãos com frequência, usar máscaras, vestir roupas adequadas e vacinar-se contra a gripe e a Covid podem resultar em um inverno mais tranquilo, apesar das baixas temperaturas. Veja os principais trechos da entrevista que ela concedeu ao PÚBLICO Brasil.

O inverno é a época com mais problemas respiratórios, independentemente do país?

Sim, o inverno é uma época com mais infecções respiratórias, e isso em qualquer lugar que tenha essa variação de estação do ano. No Brasil, por exemplo, mais para o Sul e o Sudeste, encontramos esse mesmo fenômeno, enquanto que, mais perto do Equador, não existe tanta sazonalidade, porque não tem essa variação de estação do ano. A temperatura nos locais mais frios reduz a resposta imunológica e induz à vasoconstrição. Então, ficamos mais propensos a pegar infecções respiratórias.

Quais são os principais cuidados?

No inverno, existe uma maior aglomeração em ambientes fechados. Por conta da temperatura, as pessoas também não abrem as janelas de casa. Esses são facilitadores de quadros infecciosos. Em lugares onde o inverno é mais acentuado, a recomendação da vacinação anual, por exemplo, contra a influenza e a Covid nos grupos prioritários é no momento que antecede a esse período.

Existem os cuidados imediatos e os que vão ter impacto a longo prazo. Os imediatos, que se referem a reduzir o risco de transmissão, são: procurar estar em ambientes arejados, manter o corpo aquecido, higienizar as mãos e usar máscara quando estiver com sintomas respiratórios para evitar transmissão, principalmente em ambientes fechados. Uma máscara simples já reduz bastante a emissão de partículas infectantes no ambiente.

Se a pessoa vai para um lugar cheio e quer evitar a contaminação, a melhor máscara, nesse caso, é a N95 ou a PFF2, que têm um filtro apropriado e vedação completa. Outra ação imediata é fazer a vacinação anual para a influenza e estar em dia com a vacinação para Covid, lembrando que a proteção da vacinação para a influenza varia de ano para ano. E quem se vacina regularmente por cinco anos tem uma proteção maior contra a influenza grave.

Quais são os cuidados a longo prazo?

O que se pode fazer, que ajuda muito, é exercício físico consistente e constante. O exercício é um potente imunomodulador, que protege contra quadros graves de infecções respiratórias. Vimos na Covid que as pessoas que se exercitavam, que estavam com a saúde mais em dia, adoeciam menos, e tinham quadros menos graves de infecções respiratórias.

É mito não sair à rua, em dias frios, depois de um banho quente?

A questão não é o banho quente e o frio, mas o frio em si, que pode favorecer o desenvolvimento de infecções respiratórias. As pessoas têm outras crendices. Acham que a vitamina C e o própolis vão protegê-las. Não tem nenhum estudo de alta qualidade comprovando isso. Por outro lado, o exercício físico é excelente. Então, quem está sedentário, se começar a se exercitar agora, vai ter um impacto na estação do ano que vem, porque essa imunomodulação vai ficando mais robusta com o tempo. Sem dúvida nenhuma, é algo para todas as pessoas implementarem na sua rotina, porque não é só o impacto positivo no risco de infecção.

O que não se deve fazer de jeito nenhum?

Sinto falta de uma cultura mais atenta com o próximo. Quem está com sintomas respiratórios, não deve de jeito nenhum ir a ambientes fechados, com outras pessoas, sem o uso da máscara, ou pegar transporte público, ir ao supermercado, ao shopping, ao cinema. Existe a necessidade de ter mais cuidado com o coletivo. Todos nós vamos nos beneficiar com isso. A pessoa deve usar uma máscara simples, a mesma que nós usamos em centros cirúrgicos para proteger o paciente das gotículas respiratórias dos médicos. O uso de máscara é algo muito importante em sociedade. No Oriente, existe bastante essa cultura que, no Ocidente, não é igual.