Livro conta vida de Amândio Silva, que lutava pela aproximação de Portugal com Brasil

Relato do percurso de Amândio Silva, com texto começado por ele e concluído pela filha Moema, terá sessão de apresentação neste sábado (01/02), na Associação Agostinho da Silva, em Lisboa.

Com apenas 22 anos, Amândio Silva participou do primeiro sequestro de avião na história. Em 1961, ele e mais cinco opositores do regime de António Salazar realizaram a operação Vagos, a tomada sem violência de um avião da TAP, que sobrevoou Lisboa, Faro e Alentejo para jogar panfletos contra a ditadura portuguesa.

Exilado no Brasil, Amândio terminou o curso direito que tinha começado em Portugal e fez parte dos círculos da combate à ditadura portuguesa, que floresciam mesmo durante o regime militar brasileiro. Contudo, a parte mais importante do trabalho de aproximação entre os dois países foi quando Portugal conquistou a democracia.

Nomeado conselheiro social da embaixada portuguesas — um cargo que não existia e que foi criado para ele por Mário Soares —, levou artistas, intelectuais e professores lusos para apresentarem seus trabalhos no Brasil, uma forma de mudar a imagem que existia de Portugal como país atrasado e de pouco desenvolvimento.

Amândio Silva voltou a Portugal e criou a Fundação Luso-Brasileira para o Desenvolvimento do Mundo de Língua Portuguesa, que tinha como fundamento uma ideia de lusofonia que veio a se concretizar na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). Quando a fundação mudou de rumo, ele saiu e abriu a Associação Verdes Mares, persistindo na busca da aproximação entre os países que falam português até sua morte, em 2020, ao 82 anos.

O livro Amândio Silva — Memórias, que deixou em grande parte preparado e foi concluído pela filha, Moema Silva, terá uma sessão apresentação na Associação Agostinho da Silva neste sábado (1/2), a partir das 16h. O PÚBLICO Brasil conversou sobre o livro com Moema.

Como surge o Brasil na vida de seu pai?

Ele era muito jovem quando participou da revolta da Sé, em 1959. Um ato que não foi bem sucedido contra o regime de Salazar. Ele foi preso com outros companheiros. Ficou detido dois anos, primeiro, no Aljube, depois, em Caxias. E, quando saiu da prisão, pediu asilo político ao Brasil, onde esteve por 14 anos, até se dar a Revolução dos Cravos, em 1974, e ele poder regressar a Portugal.

Mas ele também apoiou a candidatura de Humberto Delgado à presidência, em 1958.

Houve vários momentos na fase inicial da vida dele. O mais famoso foi a operação Vagos, em 1961. Ele já estava no Brasil e viajou para o Marrocos para participar dessa operação, que desviou um avião civil da TAP, que ia de Casablanca para Lisboa. Foi o primeiro sequestro de um avião civil. O objetivo foi jogar panfletos contra o regime do Salazar, sobrevoando Lisboa, Faro e o Alentejo. Foi uma ação sem qualquer tipo de violência. Eles tomaram o avião, principalmente o Paulo Inácio, que era piloto e que poderia ter conduzido o avião, mas o comandante disse que não era preciso, pois ele mesmo levaria. Foram milhares de panfletos que denunciavam a ditadura, e eram assinados pelo Henrique Galvão, que, na época, com Humberto Delgado, eram os grandes opositores da ditadura salazarista.

O que aconteceu depois de jogar panfletos? Onde o avião foi parar?

O avião voltou para Casablanca e eles foram presos de novo. O grupo todo envolvido foi preso. E, depois, meu pai, conseguiu regressar ao Brasil. Ele continuou participando de sessões clandestinas lá até acontecer o 25 de Abril e ele poder regressar a Portugal. Isso foi uma primeira fase da vida dele. Voltou para Portugal para participar da construção da sociedade democrática e também para aproveitar a liberdade pela qual ele lutou, foi preso, torturado e exilado. Ele se sentia no direito de fazer parte desse novo Portugal, dessa nova nação. Teve alguns cargos públicos, foi secretário de Imigração e Trabalho e secretário das Pescas. Ele se formou em direito no Brasil, acabou o curso lá, e enveredou por uma área de trabalho, de administrador, e usou esses conhecimentos aqui. Até que, por uma questão de estratégia política, ele foi convidado pelo Mário Soares para voltar ao Brasil com uma missão diplomática. Isso estamos falando dos anos de 1980, 1990.

O que ele foi fazer no Brasil?

Foto Exemplar dos panfletos que foram jogados de um avião da TAP sobre Lisboa, Faro e Alentejo em 1961, no primeiro sequestro de um avião Arquivo pessoal

Foi conselheiro social da Embaixada de Portugal no Brasil, um cargo que não existia e que foi criado de propósito para ele, porque o Mário Soares e o Partido Socialista, que estavam no governo naquela altura, achavam que era preciso alguém que conhecesse muito bem a sociedade brasileira e que fosse bem aceito. E o trabalho do meu pai era não só acompanhar o desenvolvimento das relações entre os dois países, mas também tentar abrir um pouco o horizonte da comunidade portuguesa no Brasil, que era muito conservadora, muito de direita, para mostrar um Portugal renovado, com mudanças que os imigrantes que estavam lá havia 30 ou 40 anos nem tinham conhecimento. Ele foi para o Rio de Janeiro com essa missão, sendo que levou artistas, intelectuais, economistas e professores, que davam palestras, faziam concertos. Conseguiu que grupos de teatro portugueses, como A Barraca, se apresentassem em várias cidades do Brasil, e ajudou que ocorresse não só uma ruptura da mentalidade da comunidade portuguesa, como uma mudança da forma como os brasileiros viam Portugal. Foi uma coisa muito positiva. Até que chegou uma altura da vida que ele resolveu diminuir a velocidade e retornou para Portugal, onde criou a Fundação Luso-Brasileira para o Desenvolvimento do Mundo de Língua Portuguesa.

O que era essa fundação?

Essa fundação era visionária do ponto de vista da integração das duas culturas. Para se ter uma ideia, ela tinha o apoio dos dois governos, e a Câmara Municipal de Lisboa cedeu um terreno para ser construída a sede da fundação, que teve um projeto de Oscar Niemeyer, uma grande figura do Brasil de quem meu pai foi amigo.

Essa fundação preparou o caminho para a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa?

Sim, naquela altura já havia o projeto da CPLP em andamento. O meu pai tornou-se muito próximo do (embaixador do Brasil) José Aparecido Oliveira, que foi o pai da CPLP. E ele pretendia que a fundação fosse a casa da CPLP em Lisboa. Era um projeto maravilhoso que, infelizmente, não chegou a sair do papel, porque os governos mudaram e nenhum deles cumpriu as promessas de financiamento da sede. Meu pai ainda se manteve muito tempo na fundação, mas, depois, a direção da fundação começou a envolver nomes ligados ao mercado financeiro e se desviou do projeto inicial, que era cultural e para a língua portuguesa.

E o que ele fez?

Foto Amândio Silva com Mário Soares e o ator José Lewgoy, no Consulado de Portugal no Rio de Janeiro Arquivo pessoal

Meu pai preferiu se afastar e criou uma outra associação, chamada Mares Navegados, que durou bastante tempo e foi o projeto que acompanhou a parte final da vida dele, mantendo sempre essa ligação muito forte ao Brasil. Fizemos, e eu falo fizemos, porque também trabalhei na associação, em lançamentos de livros, no acompanhamento da Exposição Internacional de Lisboa de 1998. Até o (ex-presidente do Brasil) José Sarney veio lançar um livro aqui nessa época. E a última grande iniciativa a que meu pai esteve ligado foi o Fórum Liberdade e Pensamento Crítico, que continua existindo até hoje, e, no próximo 10 de maio, será feita a sétima edição. É uma iniciativa anual que acontece no Liceu Camões, que inclui debates sobre temas da atualidade e também animação cultural, com shows, exposições, poesia e dança. Existe um tema em cada ano. O primeiro ano foi o ambiente. Houve outro sobre Paulo Freire como educador.