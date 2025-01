Tribunal já pediu ao Parlamento autorização para “audição” de Miguel Arruda como arguido

O gabinete do presidente da Assembleia da República recebeu nesta sexta-feira um pedido do Tribunal Central de Instrução Criminal para a autorização da audição do deputado Miguel Arruda como arguido no processo por crime de furto qualificado de bagagens no aeroporto de Lisboa. O documento não refere explicitamente, no entanto, se se trata de um pedido de levantamento da imunidade parlamentar, que é o instrumento legal ao abrigo do qual um deputado tem autorização do Parlamento para ser ouvido.

O pedido do tribunal foi já reenviado para a Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, à qual compete elaborar os pareceres desta natureza. Como o pedido só deve ser distribuído na reunião da próxima semana, é expectável que a autorização seja aprovada em plenário apenas daqui a duas semanas.

Este pedido, apesar de ser fundamental para a audição de Miguel Arruda porque os deputados gozam de imunidade parlamentar – não podem ser ouvidos como testemunhas nem como arguidos sem a devida autorização da Assembleia da República –, tem já aprovação garantida. Porque a lei determina que o Parlamento é obrigado a autorizar o levantamento da imunidade parlamentar "quando houver fortes indícios de prática de crime doloso a que corresponda pena de prisão cujo limite máximo seja superior a três anos". O que é o caso, já que o crime de furto qualificado é punido com pena de prisão até cinco anos ou 600 dias de multa.

O então deputado do Chega e agora não inscrito foi constituído arguido no dia 21 de Janeiro na sequência das buscas à sua casa de Lisboa e à residência de Ponta Delgada, onde foram apreendidas 13 malas, e o respectivo recheio, que estavam identificadas como tendo sido furtadas do aeroporto de Lisboa entre meados de Outubro e meados de Dezembro – de um total de 19 bagagens que as câmaras de videovigilância registaram que terá retirado de vários tapetes de bagagem.