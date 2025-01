Sondagem: Gouveia e Melo continua na linha da frente, Marques Mendes em segundo

A corrida ainda não começou e não há anúncio oficial de candidatura mas Gouveia e Melo continua na linha da frente na corrida a Belém e bate qualquer outro candidato. Esta sexta-feira, o barómetro da Intercampus para o Negócios, Correio da Manhã e CMTV regista 33,1% das intenções de voto para o almirante agora na reserva. Em segundo lugar fica Luís Marques Mendes, com menos de metade das intenções de voto (14,1%) mas com vantagem sobre André Ventura (9,4%) e os possíveis candidatos da esquerda António Vitorino (8,6%) e António José Seguro (8,3%).

Foram entrevistadas 638 pessoas entre 21 e 26 de Janeiro, numa altura em que Mário Centeno, que era apontado como possível candidato a Presidente da República pela ala socialista, já tinha dito na RTP que não entraria na corrida. Por isso, a lista de candidatos apresentada pela Intercampus já não inclui o governador do Banco de Portugal. Os inquiridos podiam escolher entre Gouveia e Melo, Luís Marques Mendes, André Ventura, António Vitorino, António José Seguro, Catarina Martins ou João Ferreira.

Destes candidatos, e de acordo com a sondagem que tem uma margem de erro de 3,9% para um nível de confiança de 95%, o mais bem classificado na ala esquerda seria António Vitorino (com 8,6% das intenções de voto), mas António José Seguro surge logo a seguir e muito perto do actual presidente do Conselho Nacional para as Migrações e Asilo, com 8,3%. Num cenário em que a ex-líder do Bloco de Esquerda Catarina Martins também avança, teria o apoio de 4,9% dos inquiridos e João Ferreira, do PCP, conseguiria 3% das intenções de voto.

À semelhança dos resultados de outras sondagens que têm vindo a ser publicadas nos últimos dias, no barómetro da Intercampus Gouveia e Melo a não conseguiria obter uma maioria na primeira volta mas não teria dificuldade em vencer qualquer adversário numa segunda volta.

Quanto a anúncios oficiais de candidatura, Luís Marques Mendes deverá apresentar-se muito em breve - segundo o semanário Expresso será já na próxima quinta-feira -, despedindo-se do seu comentário semanal na SIC. André Ventura também vai entrar na corrida e formaliza a sua candidatura no próximo dia 28 de Fevereiro.

A dúvida permanece na ala da esquerda. O PS deverá abordar o tema das presidenciais na próxima reunião da Comissão Nacional do partido.