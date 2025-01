Parlamento aprova 18 anos como idade mínima para casar

O debate teve acusações de incoerência entre direita e esquerda, apesar de as duas propostas para limitar o casamento à idade mínima de 18 anos virem do Chega e do Bloco, e a comunidade cigana mais ou menos presente nos argumentos. No final, acabou aprovado, na generalidade, o projecto de lei do Bloco (apesar do voto conta de PSD e CDS e da abstenção da IL), que coloca no código civil os 18 anos como idade mínima para casar, e o diploma do PAN que inscreve o casamento forçado nos critérios de perigo para avaliação das comissões de menores (só o PSD e o CDS-PP votaram contra). A proposta do Chega ficou pelo caminho porque teve os votos contra do PSD, PS, IL, BE, PCP e Livre, a abstenção do CDS e do PAN.

