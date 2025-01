Ministro Pedro Duarte decide “na Primavera” se será candidato ao Porto

Governante esteve no Palácio da Bolsa a convite da Associação Comercial do Porto. Apoia a candidatura presidencial de Marques Mendes e rejeita que demissão de Hernâni Dias crie instabilidade.

Era a pergunta que todos queriam ver respondida. “Temos candidato à Câmara?”, ouviu-se de um dos participantes do almoço-convívio desta sexta-feira no Palácio da Bolsa, no Porto. Do outro lado, no púlpito, estava o ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte que, convidado pela Associação Comercial do Porto para participar na iniciativa “Conversas na Bolsa”, terminara há poucos minutos o seu discurso sobre os desafios do país nos próximos anos. Numa resposta que começou hesitante, o governante disse que ainda não reflectiu sobre o assunto e empurrou para a Primavera uma decisão sobre uma eventual candidatura à Câmara (faltam pouco menos de dois meses), sendo certo que não descarta a possibilidade de entrar na corrida.