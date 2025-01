Iniciativa Liberal quer IRS Jovem para todos até aos 35 anos

A Iniciativa Liberal (IL) apresentou um projecto de lei para que o IRS Jovem se aplique aos jovens até aos 35 anos, independentemente do ano em que começaram a trabalhar. O modelo do Governo limita o benefício aos primeiros 10 anos de trabalho.

Os liberais foram sempre críticos do modelo de IRS Jovem do Governo da Aliança Democrática por considerarem que é injusto e que penaliza os jovens que tiveram que começar a trabalhar mais cedo. Isto porque o modelo do executivo abrange jovens até aos 35 anos, durante dez anos, mas começa a contar a partir do primeiro ano em que foi entregue a declaração anual de rendimentos.

A intenção da IL é que os dez anos de acesso ao IRS Jovem comecem a contar apenas a partir do dia um de Janeiro de 2025 (data em que o benefício entrou em vigor), mantendo o limite de 35 anos de idade, mas excluindo os anos em que o jovem já trabalhou. Ou seja, um jovem com 32 anos teria direito a três anos de IRS Jovem, mesmo que tenha começado a trabalhar aos 22.

Os liberais querem garantir que o "IRS jovem não deixa realmente nenhum jovem para trás, e que não serão prejudicados aqueles que desde muito cedo tiveram de trabalhar sem beneficiar de qualquer regime semelhante", lê-se no texto do projecto de lei, entregue esta quinta-feira.

O partido exemplifica as descriminações que o modelo do Governo permite: "dois trabalhadores que têm neste momento 32 anos, um finalizou o seu percurso académico após a licenciatura de 4 anos, com 22 anos, outro finalizou o seu percurso académico após o mestrado, com 25 anos. O primeiro já não irá beneficiar do IRS Jovem, o segundo trabalhador irá beneficiar 3 anos"; "dois trabalhadores com 32 anos, um teve de trabalhar durante a licenciatura e, por esse motivo, perdeu 3 anos de benefício de IRS Jovem, face, por exemplo, ao jovem que não trabalhou durante esse período"; e ainda "dois trabalhadores com 32 anos que começaram a trabalhar aos 21 anos, após a licenciatura, um fez a sua carreira toda em Portugal o outro fez a carreira toda no outro país, aquele que sempre trabalhou em Portugal não terá direito a beneficiar do IRS Jovem, enquanto aquele que sempre fez a sua carreira fora do país poderá beneficiar de 3 anos de IRS Jovem, incluindo, a isenção de 100% no seu primeiro ano em Portugal".

O partido reitera, no entanto, que o "IRS Jovem é um regime discriminatório que estabelece uma discriminação positiva dos trabalhadores mais jovens face aos trabalhadores mais velhos". "Por esse motivo, temos uma discordância de base com o regime. Contudo, tratando-se de uma réstia de esperança para uma adequação da fiscalidade sobre o trabalho, mesmo que apenas para os mais jovens, temos viabilizado iniciativas que promovam essa redução fiscal", sinalizam.

Numa publicação na rede social X, Rui Rocha, presidente do partido, garante que os liberais vão continuar "a lutar por uma descida de IRS" também para quem tem mais de 35 anos.