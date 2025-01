Governo insiste que patrões têm de dar casa digna e formação a trabalhadores imigrantes

Apesar das críticas das confederações patronais, o Governo não vai abdicar dos compromissos exigidos às empresas relativamente à integração digna dos imigrantes que sejam recrutados. Para o próximo dia 7 de Fevereiro está marcada uma nova reunião com as confederações que dará continuidade ao processo de negociação, mas fonte do Governo avançou ao PÚBLICO que o executivo não vai deixar cair as condições iniciais propostas como contrapartida para a emissão de vistos em cerca de 20 dias (vistos rápidos): acesso a contrato efectivo de trabalho, formação e habitação condigna.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt