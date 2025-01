Gémeas: Comissão aprova suspensão do pedido do Chega para aceder a processos clínicos

Para o coordenador do PSD, António Rodrigues, o pedido do Chega coloca “em causa os dados pessoais”, colidindo “com a privacidade das crianças”.

A comissão parlamentar de inquérito ao caso das gémeas luso-brasileiras aprovou esta sexta-feira por maioria o requerimento do PSD para suspender o pedido potestativo do Chega para aceder a processos clínicos de três outras crianças com atrofia muscular espinal. O requerimento dos sociais-democratas mereceu os votos favoráveis do PS, PSD e IL, enquanto o Chega votou contra. BE, Livre, CDS-PP, PAN e PCP não se fizeram representar na reunião.

Antes da votação, o presidente do Chega, André Ventura, lembrou que o pedido do partido tem como objectivo "identificar três casos que seriam importantes para aferir se o tratamento que o Estado providenciou foi igual" ao das gémeas.

"O PSD levantou uma questão que para nós nos parece relevante, o PS também, que são os dados pessoais. O Chega manifestou de imediato a sua anuência que esses sejam retirados de qualquer informação que seja facultada ao Parlamento. (...) O objectivo é comparar com o tratamento que foi dado às duas menores que formam o objecto desta comissão", salientou.

Para o coordenador do PSD, António Rodrigues, o pedido do Chega coloca "em causa os dados pessoais", colidindo "com a privacidade das crianças". "Este pedido é excessivo relativamente ao objecto desta comissão, pelo que não faz qualquer sentido, nem entendemos que dele possa advir qualquer esclarecimento adicional", sustentou.

"Abre precedente"

Na reunião, o presidente da comissão parlamentar de inquérito, Rui Paulo Sousa, recordou que o pedido do Chega é potestativo, ou seja, de carácter obrigatório, e que a votação do requerimento do PSD "abre um precedente em futuras comissões".

"Significa que, no futuro, uma comissão equivalente a esta, mesmo que indique, através de um pedido potestativo, a sua intenção de ouvir alguém, pode ser vetado através de um requerimento como o que está a acontecer neste momento. Tudo que fazemos nesta comissão pode reflectir-se em reuniões futuras", esclareceu o deputado do Chega.

Face à votação favorável do requerimento do PSD, a mesa da comissão parlamentar decidiu enviar o pedido do Chega ao presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, para "avaliar a situação".

"Esta é uma maneira de tentarmos ultrapassar uma questão para cumprir o pedido potestativo, não dando seguimento ao mesmo, porque será enviado ao presidente da Assembleia da República que decidirá: se sim ou se não. É a forma mais justa e correcta de ultrapassarmos esta situação, mantendo todos os direitos da comissão", acrescentou Rui Paulo Sousa.

Antes da audição do antigo secretário de Estado Adjunto e Saúde António Lacerda Sales, na passada sexta-feira, houve uma discussão devido a um requerimento apresentado pelo Chega para que a comissão tivesse acesso a processos clínicos de outras três crianças com a mesma doença, também tratadas no Hospital Santa Maria.

PSD, PS, IL, BE e Livre advertiram que esse pedido pode ser ilegal, uma vez que estavam em causa dados pessoais e de saúde e consideraram que não se insere no objecto da comissão de inquérito e que também já foi travado outro pedido semelhante.

Os sociais-democratas apresentaram um requerimento para que o pedido do Chega fosse suspenso, com André Ventura a assinalar que a iniciativa tem carácter potestativo, ou seja, obrigatório, e a defender que o objectivo é "fazer o comparativo" com o caso das gémeas. No final da discussão, ficou decidido que o assunto seria levado ao presidente da Assembleia da República, para dar o seu parecer, como sugeriram alguns partidos.