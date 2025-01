Convenção da IL tem dois candidatos, um favorito e focos de tensão

Depois de a última convenção electiva da Iniciativa Liberal (IL) ter deixado expostas fracturas internas no partido, os liberais reúnem-se este fim-de-semana, em Loures, para eleger o presidente dos próximos dois anos. Rui Rocha goza do favoritismo natural de quem se recandidata a um segundo mandato e contra Rui Malheiro, candidato que só surgiu como alternativa a Tiago Mayan Gonçalves após este ter abandonado a corrida. Embora seja expectável que o actual presidente seja reeleito, a convenção não deverá escapar a focos de tensão, desde logo em resultado da profusão de listas ao Conselho Nacional e de moções sectoriais, o que indicia haver vários liberais com vontade de ter uma palavra a dizer sobre o futuro do partido.

