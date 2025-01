Inês e Fábio realizam “o sonho” de comprar casa com a garantia pública — mas não chega a todos

Inês e Fábio já sabiam o que iam encontrar quando começassem o labiríntico processo de comprar casa. O que não sabiam é que teriam mesmo de pôr "o sonho de lado" durante uns tempos. Isto porque, como tantos outros jovens, rapidamente se depararam com preços "incomportáveis" e perceberam que não teriam, pelo menos para já, possibilidade de assegurar o valor de uma "entrada", o que inviabilizava todos os planos.

Mas a garantia pública para viabilizar o crédito à habitação para pessoas abaixo dos 35 anos, uma das promessas eleitorais de Luís Montenegro como resposta à actual crise habitacional, foi anunciada pouco depois e, ao longo do ano de 2024, foi ganhando mais contornos e cada vez mais certezas — o que fez com que este jovem casal pudesse colocar o sonho em cima da mesa outra vez.

O peso dos jovens no montante dos novos contratos de crédito à habitação própria e permanente começou a subir logo em Agosto último, altura em que entrou em vigor a isenção do IMT e do Imposto do Selo para pessoas até 35 anos que comprassem casa própria e permanente. Nesse mês, o peso dos jovens com contratos de crédito à habitação atingiu os 50%, um valor que não era registado, pelo menos, desde 2022, segundo os dados enviados ao PÚBLICO pelo Banco de Portugal.

Em Novembro, altura em que a garantia pública já estava em vigor em alguns bancos, o montante de novos contratos de crédito à habitação própria permanente atingiu os 48%, quando durante o ano de 2023 tinha oscilado entre os 38% e os 40%. Não havendo ainda dados para Dezembro de 2024 ou Janeiro de 2025, os jovens abaixo dos 35 anos representaram quase metade dos novos crédito à habitação nos últimos meses.

Dirigida a pessoas entre os 18 e 35 anos (inclusive), a garantia pública aplica-se a contratos de crédito à habitação assinados até final de 2026 e permite ao Estado garantir até 15% do valor da transacção. Na prática, e conjugando esta garantia com as regras para a concessão de crédito à habitação, a medida permite que os jovens consigam obter 100% do valor da avaliação da casa, em vez dos 90% de limite que vigoram para a generalidade dos clientes.

Como já tinham iniciado o processo de procura, Inês Rodrigues e Fábio (ela com 27 anos, ele com 26) mantiveram sempre o contacto com a imobiliária responsável pela casa em que estavam interessados e com o banco, para "estarem em cima" de qualquer possível novidade sobre a tão esperada garantia pública. "Em Setembro foram conhecidas mais informações sobre a medida. A partir daí começámos a projectar as coisas de outra forma, já com a possibilidade em cima da mesa de conseguirmos ter a garantia pública. Assinámos o contrato-promessa de compra e venda logo no fim desse mês, daí que ache que podemos ter sido dos primeiros a beneficiar da medida, porque já tínhamos o processo muito avançado", recorda Inês, psicóloga de profissão.

O casal beneficiou também da isenção do IMT e do imposto de selo e refere que só teve o processo facilitado graças à ajuda de profissionais dos sectores bancários e imobiliários, já que "havia informações novas todos os dias". "Esses tempos não foram os melhores, porque estava tudo em stand-by, não sabíamos como ia funcionar a medida", diz a jovem, que já está oficialmente a viver na sua nova casa. "Nunca teríamos os 10% de entrada porque, como muitos outros jovens da nossa idade, estávamos com muitas dificuldades em angariar esse valor. Vivíamos numa casa arrendada e o valor da renda era muito equiparado ao valor que vamos pagar de prestação mensal." Por quererem "aumentar a família" nos próximos anos, Inês e Fábio aproveitaram para comprar já um espaço maior: um apartamento com três quartos nos arredores de Coimbra, que adquiriram por 137 mil euros e pelo qual pagarão uma prestação mensal que ronda os 500 euros.

"Era uma medida nova para toda a gente"

Os cinco maiores bancos já receberam mais de 3500 pedidos de empréstimo ao abrigo da garantia pública para apoiar jovens a comprar casa, um número que é seguramente mais elevado no universo das 18 instituições bancárias que aderiram à medida. Só a Caixa Geral de Depósitos recebeu 1700 pedidos, num total de aproximadamente 326 milhões de euros de valor dos empréstimos à habitação com garantia pública. "Dos pedidos recebidos, já aprovámos cerca de 281", diz fonte do banco ao PÚBLICO.

João Horta e Andreia, ambos com 28 anos, também beneficiaram da garantia pública na compra da primeira casa, embora as coisas não tenham "funcionado bem como esperavam". A procura começou em inícios de Outubro, pelos arredores de Coimbra, na altura em que foi publicada a regulamentação deste novo regime. "Começámos a procurar, a ver como estava o mercado, a tentar perceber o que conseguíamos e o que não conseguíamos comprar. Não tínhamos o valor da entrada, estivemos meses à espera das medidas do Governo para avançar", refere João.

Como viveram vários anos num apartamento, um dos factores de que não queriam abrir mão era uma casa com espaço exterior. Depois de meses de atraso na regulamentação da medida, o casal avançou com a compra da casa que "tinha debaixo de olho" e com a assinatura do contrato promessa compra e venda (CPCV), mas pouco depois foi informado de que não receberia o valor total do empréstimo, já que isso faria com que a taxa de esforço "aumentasse bastante". João e Andreia acabaram por ter de entrar com cerca de oito mil euros de capital próprio, um valor que "teriam de pagar de qualquer forma", como recorda o jovem.

Inicialmente procuraram moradias T3, mas a casa que acabaram por comprar, com quatro quartos, nos arredores de Coimbra, "estava a bom preço para o espaço e condições que tinha". Pagarão de prestação do crédito à habitação cerca de 800 euros mensais e o valor total do empréstimo rondou os 222 mil euros. Sobre o processo, dizem ter sentido alguma falta de informação nas primeiras etapas do processo. "Era uma coisa nova para toda a gente. Havia uma informação hoje, no dia seguinte já havia outra." O casal, ele técnico informático e ela auxiliar de educação numa creche, deu "finalmente" o passo de trocar uma casa arrendada por uma casa própria e mudou-se no final de Janeiro. "É nossa primeira casa", refere João, com um sorriso na voz.

Foto NELSON GARRIDO

O acesso à garantia pública — criada pelo Governo para assegurar parte do valor de aquisição, a chamada "entrada" — tem várias restrições, uma das quais relacionada com o limite de rendimentos, que não pode exceder o oitavo escalão do IRS (ou cerca de 81 mil euros de rendimento colectável anual). E outra: o valor da habitação não pode exceder os 450 mil euros. O problema é que, mesmo com a garantia, muitos jovens não têm rendimento suficiente e não conseguem cumprir critérios para aceder ao crédito, além de que se mantém o problema de falta de casas.

É o caso de Andreia, que está a tentar comprar casa sozinha nos arredores de Lisboa. "Tomei a decisão em Novembro, mas só comecei a procura agora em Janeiro. Já estava a contar com um possível aumento dos preços das casas, dado que a procura também ia subir, mas decidi tentar a minha sorte", conta ao PÚBLICO. O processo não se tem revelado fácil: a periferia de Lisboa é uma zona muito procurada para comprar casa. Andreia até viu alguns apartamentos "mais em conta", mas "precisavam de obras muito profundas". "A agente imobiliária de uma casa em que estava interessada recebeu 50 chamadas numa tarde e diz que há pessoas que estão dispostas a dar 180 mil euros para uma casa de 120 mil euros. Há imensa gente a tentar comprar nesta altura, é uma selva", refere.

O caso de Andreia, que actualmente reside no centro de Lisboa mas partilha casa com outras pessoas, complica-se ainda mais por causa de uma das regras da garantia pública — a do limite até aos 35 anos. Andreia fará 36 anos em Outubro, e aí já não poderá beneficiar da medida.

"Tenho um crédito de formação e aconselharam-me a liquidá-lo completamente para estar mais confortável na taxa de esforço. Mas o que acontece nesse caso é que o valor do sinal dado aos proprietários vai ser mais pequeno", lamenta a jovem. Andreia tem já três créditos pré-aprovados que vão até aos 140 mil euros, o que, na zona em que está à procura, lhe oferece um leque muito limitado de opções. "Já me disseram várias vezes que, se liquidar o crédito de formação, posso ir até aos 185 mil, mas não quero chegar a esse valor porque a taxa de esforço será muito elevada e tenho de estar confortável para pagar as despesas sozinha."

A agência Lusa noticiou este mês que este critério da taxa de esforço está a impedir alguns jovens de usar a garantia do Estado para comprar casa e há bancos que aumentam o spread quando o empréstimo é com garantia, como alertaram profissionais do sector. Algumas destas recusas englobam pessoas que conseguiriam ter o empréstimo aprovado se se tratasse de um processo normal – ou seja, se estivessem a pedir até um máximo de 90% da avaliação da casa –, mas que, com o recurso à garantia e consequentemente até 100% de financiamento, não cumprem o critério da taxa de esforço de 35%.

Garantia pública teve "mau marketing"

Para a economista Bruna Santos, a garantia pública é "uma boa medida no papel", mas na prática pode perpetuar uma desigualdade entre jovens, além de que não resolve o problema da falta de casas em Portugal. "Para quem tem algum dinheiro e cumpre as condições exigidas, há aqui uma oportunidade, mas um jovem sozinho que ganha pouco e não tem o valor de entrada ficará de fora porque terá uma taxa de esforço muito elevada. Já estamos a falar de situações delicadas, e muita gente pode ficar de fora", aponta.

A economista aponta ainda que, com este tipo de medida, será complicado "abranger toda a gente". "Acho que os jovens não se devem colocar em situações complicadas e ter um crédito rejeitado pode ser um bom sinal. O meu conselho seria juntar algum dinheiro antes de avançar para a compra", aponta.

Além disso, aponta a economista, o "marketing aplicado a esta medida foi mau". "Esta medida nunca foi comunicada correctamente. Foi sempre apregoado que o crédito a 100% ia resolver o problema, mas não foi explicado que a prestação mensal ia ser mais elevada."

Por outro lado, a isenção do IMT e do Imposto do Selo é, na sua opinião, uma medida positiva. "Dou o meu exemplo pessoal: adiei a procura e a escritura da minha casa para conseguir apanhar essa isenção porque é uma excelente ajuda que vai diminuir uma parte dos enormes gastos iniciais que se têm com a compra de uma casa. Mas conheço jovens que foram ao banco com a ideia de que iam conseguir finalmente comprar casa e o empréstimo foi-lhes rejeitado por terem salários muito baixos."

Sobre esta questão, o Banco de Portugal avançou, no final do ano passado, que quer que as instituições de crédito sejam muito claras na forma como informam os clientes sobre a garantia pública. Desde a apresentação desta medida que a instituição tem alertado que, mesmo com a garantia, os bancos não podem aliviar o cumprimento das regras de concessão de empréstimos, quer para garantir que os clientes conseguem no futuro pagar o crédito quer para preservar a estabilidade do sistema financeiro.

Sobre os riscos de endividamento do Estado, caso muitos clientes não cumpram créditos e se accione a garantia, no fim de Outubro o ministro das Finanças disse no Parlamento que "só terá impacto orçamental se houver incumprimento", afirmando que, "mesmo nos piores anos da crise, os níveis de incumprimento [no crédito à habitação] foram próximos de zero". O montante máximo da garantia pública é de 1200 milhões de euros, sendo distribuída uma quota a cada banco, podendo este valor ser reforçado no futuro se os bancos o esgotarem.

Apesar de a legislação que criou a medida da garantia pública ser de Julho, a sua efectiva entrada em vigor tardou, já que faltavam vários passos, desde logo regulamentos e protocolos (entre Estado e bancos), pelo que só desde o início do ano a garantia pública está na prática a funcionar, ainda que alguns jovens, como os que falaram com o PÚBLICO, tenham conseguido usufruir da medida já nos últimos meses de 2024.