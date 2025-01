Trabalhas remotamente? Há cabanas isoladas na Noruega com estadias e voos grátis (candidata-te)

A Opera, empresa norueguesa, procura dez pessoas para “navegarem na Internet” em cabanas confortáveis e rodeadas de fiordes. As candidaturas estão abertas até 28 de Fevereiro.

Uma semana, uma secretária, uma cabana numa localização cénica da Noruega. E o teu computador portátil de trabalho, claro. É esta a proposta da Opera, empresa norueguesa (com um browser com o mesmo nome) que quer levar dez pessoas a experimentarem "secretárias hygge", ou seja, secretárias em cabanas acolhedoras e isoladas em Ålesund, Lysefjord, Norefjell e nas ilhas Lofoten e Bodø.

"Hygge é um estilo de vida escandinavo centrado no aconchego, na simplicidade e no contentamento", lê-se no comunicado da companha, que cita o vice-presidente da Opera, Jan Standal: "Estamos habituados ao hygge na Escandinávia, mas agora queremos que a nossa comunidade mundial compreenda o que este conceito significa na prática".

Os candidatos terão de contar porque é que precisam mesmo de mudar de ares e trabalhar numa destas secretárias, em vez de teletrabalharem no caos da mesa da cozinha ou de um café excessivamente caro. "Sê criativo. Escreve um poema sobre colegas de trabalho barulhentos ou tira uma fotografia da tua secretária", lê-se, no formulário de inscrição online.

Também serão consideradas publicações com a etiqueta #hyggedesk nas redes sociais.

Os dez escolhidos recebem voos de ida e volta para duas pessoas (caso o vencedor queira levar companhia), transportes e estadia de seis noites. A alimentação não está incluída.

As semanas disponíveis dependem da localização escolhida e são entre 18 de Março e 6 de Abril.

As candidaturas terminam a 28 de Fevereiro e os vencedores serão notificados por email a 5 de Março.