Podes finalmente fazer reset do feed do Instagram. Sabe como

Começar (quase) de novo — é esta a proposta do Instagram, que permite aos utilizadores reporem os tipos e temas de vídeos e fotografias que são sugeridos por algoritmos nos Reels ou na página Explorar.

Como fazer? No menu de definições e actividades, vai a “O que vês”. Nesse menu, clica em “preferências de conteúdo” e terás a opção de “repor conteúdos sugeridos”. Quando a seleccionas, o Instagram vai pedir-te que, antes de continuar com o reset, revejas quem segues e os tópicos que te aparecem nos anúncios. Depois disso, se quiseres avançar, o teu historial será apagado.

A decisão é irreversível e imediata. “Vai tornar o teu Instagram muito menos interessante, no início”, alertou Adam Mosseri, o director do Instagram, num vídeo em que anunciou o botão de reset, em Novembro do ano passado.

Esta opção começou por estar disponível em contas de adolescentes, num momento em que a rede social estava a ser acusada de piorar a saúde mental dos jovens.

“Por vezes, cometemos erros”, disse o director do Instagram. “Por vezes, podemos acabar num padrão em que, sem querer, transformamos o Instagram em algo de que não gostamos muito.”

O colunista de tecnologia do Washington Post, Geoffrey A. Fowler, nota que Mosseri culpou o comportamento dos utilizadores, e não os algoritmos do Instagram, pelos conteúdos pouco interessantes ou até ultrajantes, uma estratégia para aumentar o tempo passado na aplicação.

“As tuas recomendações vão começar a tornar-se personalizadas ao longo do tempo, mostrando-te conteúdo novo com base no conteúdo e nas contas com quem interages. Quando fazes reset, também vais ter oportunidade de rever as contas que segues e deixar de seguir as que partilham conteúdo que não queres ver”, explicou, em Novembro de 2024, o Instagram.

Já era possível ter algum poder sobre as recomendações – em cada publicação, quando clicas nos três pontos ao lado, já podes dizer ao algoritmo se achas uma dada publicação interessante ou não.

O TikTok também permite fazer reset das sugestões apresentadas.

No início do ano, a Meta, empresa que detêm o Instagram, anunciou que iria abandonar o programa de verificação dos factos, ao fim de nove anos, dando lugar a um sistema de notas deixadas pela própria comunidade de utilizadores.