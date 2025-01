A América da verdade única (e com influencers na Casa Branca)

Na primeira conferência de imprensa da nova administração da Casa Branca, Karoline Leavitt, Secretária de Imprensa, anunciou a intenção de a administração Trump conceder credenciais de comunicação social a influencers, podcasters e criadores de conteúdo para as redes sociais.

Esta decisão assenta no princípio máximo da 1.ª Emenda à Constituição dos EUA, que consagra a liberdade de expressão. Além disso, a administração argumenta que o acesso à informação evoluiu para uma nova era – o chamado New Media. Para sustentar esta tese, um dos elementos apresentados foi um gráfico de linha ilustrando a crescente desconfiança da população norte-americana na chamada legacy media – os meios de comunicação tradicionais.

No entanto, embora os dados sejam legítimos, a medida levanta preocupações não pela sua essência, mas pelo impacto potencial na pluralidade e na qualidade da informação disponível ao público. A adopção indiscriminada de novos atores na imprensa pode comprometer a existência do contraditório e distorcer o acesso a notícias fidedignas.

A crescente desconfiança nos órgãos de comunicação social (OCS) convencionais está, de facto, intrinsecamente ligada ao fenómeno Donald Trump. Antes de 2016, não era comum rotular a imprensa tradicional como Fake News. Contudo, com a sua ascensão à presidência, aliada ao avanço das redes sociais, da Inteligência Artificial e à propagação de trolls digitais, o panorama informativo sofreu uma transformação drástica. A disseminação de desinformação, a proliferação de deepfakes e a supressão do contraditório tornaram a percepção da realidade uma construção cada vez mais subjectiva e manipulável, afastando o público da verdade objectiva.

Quem serão, afinal, esses internautas que terão acesso privilegiado à Casa Branca? Serão os mesmos que apoiaram Trump de forma incondicional, promovendo narrativas enviesadas e sem qualquer compromisso com a verdade? Se assim for, não estaremos a criar um espaço de diversidade informativa, mas sim um ambiente onde apenas uma visão específica dos acontecimentos será validada e divulgada.

Trump, desde a campanha eleitoral, deixou claro que a sua visão se afastaria dos padrões democráticos tradicionais. A sua promessa de exercer um poder sem restrições, sem o filtro da imprensa crítica, e de transformar os meios de comunicação em aliados, ecoa as práticas de regimes autoritários, que existiram ao longo da história. A manipulação das massas e a eliminação do contraditório são características que se associam ao autoritarismo. Embora Trump não tenha avançado com um regime ditatorial explícito — ​existe uma proposta republicana que permitirá Trump recandidatar-se no fim deste mandato — , as suas acções e declarações indicam uma tendência perigosa da concentração de poder nas suas mãos, utilizando os OCS e os novos meios de comunicação como ferramentas para garantir a perpetuação de uma versão distorcida da realidade.

A promessa de uma "grande América" parece cada vez mais distante da realidade, à medida que os (verdadeiros) limites da liberdade de expressão são constantemente testados. O risco é claro: ao centralizar a informação nas mãos de poucos, sem os devidos controlos, corremos o perigo de ver a verdade ser manipulada, criando um ambiente onde a pluralidade se torna uma raridade. A verdadeira grandeza de uma nação não está na sua capacidade de impor uma única visão, mas na riqueza de ideias e na liberdade genuína para questioná-las.