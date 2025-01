Odair Moniz: da tragédia individual à tragédia institucional

A acusação do Ministério Público sobre o caso Odair Moniz tem duas dimensões distintas. Tem uma dimensão de tragédia individual, que atinge em primeiro lugar Odair, morto sem razão na madrugada do dia 21 de Outubro de 2024; e que atinge em segundo lugar o polícia que o matou, acusado de homicídio por causa de um confronto com o qual não soube lidar. E depois tem uma dimensão de tragédia institucional, com erros de enorme gravidade, não só porque a acusação do MP acaba por pôr em xeque a primeira versão dos acontecimentos relatada pela PSP, mas também porque a descrição da luta entre Odair e os polícias torna evidente um problema que já vimos noutros lugares: escasseia material e preparação para lidar de forma não letal com situações de confronto físico.

