Lisboa segura

Venho testemunhar contra reiteradas declarações do presidente da CML, Carlos Moedas. Exponho experiência de residente em Lisboa há 40 anos, cotejada com dados públicos. A reiterada ficção de insegurança do autarca cilindra até números oficiais de polícia, PJ e PSP, que atestam redução da violência na capital durante a última década, como ainda agora. Resultados observados por quem circule, de boa-fé, em zonas com a riqueza multicultural destas que vão de Arroios à Mouraria e ao Castelo, da Penha de França à Graça e a S. Vicente.

Até Fevereiro de 2006, fui cinco vezes assaltada na rua, em várias dessas zonas e até à porta de casa, em horários desde o início da tarde ao da madrugada. Houve esticão com furto de ouro, ameaça de agulha/seringa, armas brancas, até pistola junto ao peito. Não resistia mas não me intimidava, informava a polícia, trazia mínimo de dinheiro, escondia anéis vistosos à noite, nunca deixei de sair. Entretanto, João Soares eliminou os "bairros da lata": entre eles, aquele, imenso, que prolongava a zona de Sapadores anexa ao quartel. Depois, António Costa veio sanear a chaga exposta que era o Intendente, instalando-se até em pleno largo. Inevitável era sobrarem problemas sociais, exigindo investimento contínuo – mas não tácticas sinistras com exibições degradantes.

Entre turismo, imigração, residentes de múltiplas origens, sons, cores, aromas, ressalta a maravilhosa impressão de viver numa cosmopolita capital europeia... Segura. Resistente até a temidas sequelas económicas da pandemia. Façamos votos para que resista também a Moedas.

Elisabete França, Lisboa

Os jovens neet e a saúde mental

Segundo estatísticas vindas a lume, Portugal tem à volta de dois milhões e trezentos e tal mil jovens. Mais de 140 mil não estão a trabalhar, nem a estudar, nem a fazer formação profissional (são os designados jovens nem-nem). É certo que muitos destes jovens obtiveram formação profissional mas, posteriormente, tiveram dificuldades em socializar-se e interagirem no mundo do trabalho, revelando algumas fragilidades e vulnerabilidades ao desenvolverem fobias, ansiedade, angústia e um mal-estar difuso que não lhes permitem que se realizem profissionalmente, acabando por baquear.

É um sério problema de saúde mental e os pobres dos pais vivem este drama ao observar os filhos à deriva, sem rumo, sem trabalharem e poderem constituir família, que é a base da realização emocional, afectiva e pessoal em seres que vivam numa sociedade que se pretenda equilibrada e sã. Para além desta pungente realidade e abrangendo o espaço dos jovens que não estudam, não trabalham, nem fazem formação profissional, a União Europeia, em 2023, colocava nesta categoria 11.2% (em 2024 a percentagem aumentou) destes jovens com idade compreendida entre os 15 e os 29 anos. O mais grave é que o INE, no nosso país, alarga essa idade que vai dos 16 aos 34 anos. E a tendência é para piorar. Estas situações e outras, com o ritmo frenético e assoberbante do trabalho, o constante aumento do custo de vida, o desemprego, o valor das rendas incomportáveis, os custos exagerados do ensino superior, são obstáculos que resultam numa espiral de inquietação que desencadeia perturbações na saúde mental. Não só na saúde mental destes jovens neet, como na saúde dos adultos.

António Cândido Miguéis, Vila Real

DeepSeek

Esta semana passou um furacão nos meios e empresas tecnológicas com a chegada da ferramenta de inteligência artificial chinesa DeepSeek, mais barata e tão ou mais eficaz do que as congéneres americanas estabelecidas. Quanto a eficácia, ela será um pouco questionável quanto a temas como “Tiananmen”, devendo-nos isto fazer reflectir sobre os créditos que devemos dar à isenção destas máquinas sabichonas em geral.

Quanto a custos, sabemos que tudo o que vem da China é barato, nem se saber por vezes as razões de fundo da competitividade. De recordar que a Europa, ferida na indústria automóvel, quer travar o que nesse campo de lá chega, por supostas ajudas públicas ao sector. Por último, mas não menos importante, estas ferramentas precisam de enormes infra-estruturas tecnológicas e bons algoritmos, mas, sobretudo, de informação em quantidade brutal. Como uma simples start-up caída das nuvens, conseguiu criar e ter acesso a essa biblioteca de dados colossal? Sabendo que ela depois se auto-alimenta com os dados que lhe são colocados para analisar e rever, terão consciência os utilizadores de que estão a engordar uma enorme base de dados chinesa?

Recordando as dúvidas e entraves colocados à utilização de equipamentos de telecomunicação chineses nas nossas redes, será que embarcar nesta IA “barata” não será potencialmente muito mais grave?

Carlos J.F. Sampaio, Esposende