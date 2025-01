O regresso de Maria Lis e a estreia de Valério Romão na poesia

"Foram tantas as lições que as crianças deram a Maria Lis que elas ocupam um certo lugar em Enclave", escreve o jornalista Pedro Rios no tema de capa do Ípsilon desta semana.

Enclave, editado pela Língua Morta, é o segundo livro de poesia da autora de Turbulenta Forma (2023). No Ípsilon podem ler também um excerto inédito de Hortus Conclusus, livro em preparação pela poetisa que nasceu e cresceu no Porto.

"Enclave começou a ser escrito na cozinha de Maria Lis e foi também confeccionado (o texto e a maior parte das fotografias de Ana Filipa Correia que o acompanham) numa residência artística na associação Pó de Vir a Ser, em Évora. Nessa estadia alentejana, encontrar uma linha ferroviária destroçada levou Maria a imaginar os escombros do sistema capitalista que alimenta La Bestia (o cérebro dela funciona assim, 'aos círculos'). O livro começou como uma carta a Judite Canha Fernandes depois de Maria Lis se encantar com o título de um livro da poetisa, O Mais Difícil do Capitalismo é Encontrar o Sítio onde Pôr as Bombas. No final de Enclave, responde metaforicamente ao título de Fernandes: em vez de encontrar o sítio onde colocar as bombas (isso seria simples), Maria quer perceber 'da sua composição', saber 'se depois da ruína das penas / saberemos fazer-nos / de outra maneira'". Ler na íntegra.

Também no Ípsilon, o crítico José Riço Direitinho escreve sobre o primeiro livro de poesia de Valério Romão: Mais Uma Desilusão (editora Abysmo). Ler a crítica.

(Valério Romão fotografado por Daniel Rocha)

O fotojornalista Luís Vasconcelos, que foi um dos fundadores do PÚBLICO e um dos primeiros editores da secção de Fotografia, lançou o livro de fotografia Vinil (ed. Tinta-da-china). O jornalista Sérgio Gomes foi falar com ele sobre aquele tempo, entre o 25 de Abril e os primeiros anos de Portugal na CEE, em que o vinil era rei e senhor.

"Hoje, nos concertos, toda a gente usa teleobjectivas e pronto. Mas não é a mesma coisa; perdeu-se muito nesse caminho. Perdeu-se a participação - o fotógrafo era um interveniente, participava nos concertos", conta Luís Vasconcelos.

Ler na íntegra a entrevista e a crítica.

Já nas livrarias

ROMANCE

Três Camadas de Noite

Autoria: Vanessa Barbara

Editora: Suma de Letras

216 págs; 16,65€

Já nas livrarias

COMPRAR

Autora de A Hortaliça no Substack, a jornalista e escritora recebeu o Prémio de Primeiro Romance Estrangeiro em França por Noites de Alface e o prémio Jabuti de reportagem por O Livro Amarelo do Terminal – ainda não publicados em Portugal. Aquele que é o seu primeiro romance aqui publicado tem como tema a maternidade e a depressão pós-parto e intercala "passagens autobiográficas com pesquisas acerca de escritores que, tal como ela, sofreram de depressão", revela a editora. Temas como a escrita, saúde mental, maternidade e mitologia grega são abordados numa "narrativa hibrida". Um excerto: "As primeiras semanas foram um borrão de imensa privação de sono, apenas com um resto de adrenalina do parto e uma vaga esperança de que aquilo podia funcionar. Quando a adrenalina finalmente passou, restou um bebé zangado que passava boa parte do tempo aos berros."

ROMANCE

Livro da Doença

Autoria: Djaimilia Pereira de Almeida

Editora: Relógio D’Água

288 págs; 22€

Já nas livrarias

COMPRAR

"Abro o manuscrito e leio. São raras as semanas em que escrevo. O encontro com o meu livro inconcluso é o tempo que me resta com o meu pai. Releio o que escrevi, mudo um ponto, acrescento uma vírgula, corrijo uma gralha, converso com Joaquim. Acarinho a ilusão de que, enquanto o escrever, Joaquim não morreu. Os anos passam. A vida após a sua morte torna-se irreconhecível. Visito cidades. Emigro. Não tenho uma sepultura onde visitá-lo. Os pontos e as vírgulas são as minhas flores", escreve numa espécie de prefácio deste seu novo livro "composto de vários livros, finais e andamentos", como explica a editora, e que "tem na sombra um livro inacabado e nunca lido por Djaimilia Pereira de Almeida".

Esta semana foi divulgado o programa do Correntes d'Escritas e também os finalistas do Prémio Literário Casino da Póvoa de Varzim. Ler aqui.

Também esta semana, Anouk Ricard venceu o Grande Prémio do Festival Internacional de BD de Angoulême. Ler a notícia assinada por Sérgio Costa Andrade.

​Podcast do Encontro de Leituras

(Lídia Jorge fotografada por Nuno Ferreira Santos)

A escritora portuguesa Lídia Jorge esteve no Encontro de Leituras para uma conversa sobre o romance Misericórdia, que venceu o Grande Prémio de Romance e Novela 2022 da Associação Portuguesa de Escritores, o Prémio Literário Fernando Namora e, em França, o Prémio Médicis de Melhor Livro Estrangeiro. Ouvir os melhores momentos.

ENCONTRO DE LEITURAS DE FEVEREIRO

Ainda Estou Aqui

Marcelo Rubens Paiva.

Alfaguara // R$ 79,90 // 296 pp

Dom Quixote // € 18,80 // 272 pp

Escritor, dramaturgo e jornalista, Marcelo Rubens Paiva é o convidado do próximo Encontro de Leituras, no dia 11 de Fevereiro, às 19h do Brasil e 22h de Portugal continental. O autor e os participantes discutirão o livro Ainda estou aqui, que acaba de ser lançado em Portugal pela Dom Quixote e foi publicado no Brasil em 2015 pela Alfaguara. O encontro é uma parceria editorial entre o jornal português PÚBLICO e a revista brasileira Quatro Cinco Um à volta de livros publicados nos dois lados do Atlântico.

No livro, que foi adaptado ao cinema por Walter Salles, Rubens Paiva reconstitui memórias familiares e narra toda a história que envolveu o assassinato do seu pai. Morto e torturado pela ditadura militar em 1971, o ex-deputado federal e engenheiro civil Rubens Beyrodt Paiva só teve o seu atestado de óbito emitido 25 anos depois, graças à incessante luta da viúva Eunice Paiva, mãe do autor e figura central de Ainda estou aqui. No filme, que também já se estreou em Portugal, as actrizes Fernanda Torres e Fernanda Montenegro interpretam Eunice Paiva em diferentes idades. Fernanda Torres - que já foi convidada do Encontro de Leituras, podem ouvir aqui o podcast - conseguiu a nomeação ao Óscar de Melhor Actriz pela sua interpretação.

O acesso ao Encontro de Leituras é gratuito. Como habitualmente, a sessão é aberta a todos os que queiram participar. A ID é 821 6606 8914 e a senha de acesso 088951. Entre na reunião através deste link.

Dia: 11 de Fevereiro, terça-feira

Horário: às 19h do Brasil e 22h de Portugal continental

Evento online e gratuito, via Zoom

Saber mais aqui.

Até para a semana.