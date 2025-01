A poesia de Maria Lis: uma revelação. Bob Dylan e o cinema: ele está aqui?

"Nós não vamos transformar o mundo velho se não for através deste pensamento mágico que os putos nos ensinam." O que existe "é este mundo, com estas características, com estas pessoas"; um "mundo novo não virá, o comunismo não virá, o homem novo não virá". "Temos é de pegar nas coisas que já temos, no mundo como o temos, e levá-lo para o campo do impossível. E só os putos sabem fazer isto."

Fala uma "comunista sem partido", uma poetisa, uma educadora, uma activista à procura de um mapa de saída para o estado das coisas. Enclave, o seu segundo livro, é poesia a olhar para o mundo, a História, as condições materiais. É obra de uma criadora rara, Maria Lis.

Ao observar o interior da altaneira casa de Maria em Lisboa, com a linha férrea e o Tejo por perto, percebemos melhor as origens de Enclave e do antecessor Turbulenta Forma. Nas prateleiras coabitam Antonin ​Artaud, o Guia das Aves, de Aquilino Ribeiro, a feminista Audre Lorde, a filósofa marxista Rosa Luxemburgo, o próprio Marx, as Novas Cartas Portuguesas, escritos sobre autonomia operária, João Barrento, Joana Bértholo.

Ela faz os livros (estes e tantos outros) entraram nos seus livros, operando, com a sua poesia, uma forma de diálogo com o peso da História. "As coisas já estão todas um bocado ditas, não é?", atira. "Todas as coisas que eu julgo saber nascem de estar em conversa com alguém ou com alguma coisa, algum livro, algum autor."

O cinema ofereceu-lhe vários espelhos deformadores — da sua vida, personalidade e obra. Ou um labirinto dentro do labirinto que é Bob Dylan. Na semana de estreia de A Complete Unknown, o biopic assinado por James Mangold, Luís Miguel Oliveira olha para trás, desfiando a relação conturbada, feita de máscaras e vidros foscos, de Dylan com o cinema. E Jorge Mourinha elogia o filme de Mangold: "transportado por um Timothée Chalamet notável", explora "de maneira classicista mas fascinante as contradições e identidades múltiplas" do músico.

Luís Vasconcelos fotografou Amália, Marco Paulo, Variações, Stockhausen, os UHF, Rui Veloso, os grandes do jazz que tocavam no Cascais Jazz… Dos anos 1970 aos primeiros anos de Portugal na CEE, num tempo em que o vinil era rei e senhor, foi construindo um panorama fotográfico gigante de vários universos musicais. É dele alguma da iconografia fundamental da música neste país, agora em livro, Vinil. Sérgio B. Gomes conversou com Luís Vasconcelos e recolheu histórias de seis fotografias marcantes.

Integrada no ciclo Outros Mundos, dos Estúdios Victor Córdon, a coreógrafa portuguesa Clara Andermatt aventura-se pela cultura persa em Sensorianas. A estreia é no Teatro Camões, em Lisboa, esta sexta-feira e sábado.

Também neste Ípsilon:

— Fotografia: novas exposições de José Pedro Cortes e Inês d’Orey; o livro Trumpland: Carnival to Carnage, de J.M. Giordano;

— Música: o novo álbum do duo de Joana Gama e Luís Fernandes (com quem conversámos); o regresso de FKA Twigs e novo disco póstumo de Mac Miller;

— Cinema: o regresso do programa Mestres Japoneses Desconhecidos; críticas a Noites Claras, A Semente do Figo Sagrado e A Mulher de Tchaikovsky;

— Livros: Mais Uma Desilusão, de Valério Romão.

Boas leituras!

Leituras: o nosso site de livros; Cinecartaz: tudo sobre cinema