Yarden Bibas deverá ser libertado no sábado pelo Hamas – sem a família

Yarden Bibas – o pai de Kfir e Ariel, os reféns mais jovens levados pelo Hamas em Outubro de 2023 – deverá ser libertado este sábado como parte do acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Foi levado com a família, mas volta sozinho, de acordo com a lista de nomes divulgada esta sexta-feira e confirmada pelo gabinete do primeiro-ministro israelita.

Tal como Yarden Bibas, que tinha 34 anos quando foi raptado pelo Hamas, também a companheira Shiri, 32 anos, e os dois filhos do casal, Ariel, quatro anos, e Kfir, que tinha apenas dez meses, foram levados do kibbutz Nir Oz, no Sul de Israel, perto da Faixa de Gaza, em Outubro de 2023.

Pouco depois, foi divulgado um vídeo de Shiri no momento em que foi raptada, uma mãe em pânico, a agarrar as duas crianças, ambas ruivas — uma imagem que ficou na memória dos israelitas. Também Yarden Bibas apareceu num vídeo, com uma ferida na cabeça depois de, alegadamente, ter sido atingido com um martelo, escreve a Reuters.

Desde aí que o seu paradeiro é incerto.

Sobre a mulher e os filhos, conhece-se a versão do Hamas. O grupo armado anunciou, no fim de Novembro de 2023, que Shiri e os filhos Ariel e Kfir estariam mortos, vítimas de um bombardeamento israelita. Esse comunicado não mencionava o pai, Yarden.

Numa entrevista, em Junho de 2024, o então ministro da Defesa israelita, Benny Gantz, afirmou saber o que se tinha passado com a família Bibas, mas escudou-se de mais esclarecimentos, dizendo que não podia dar mais detalhes, escreve a BBC. Ficariam todos a saber quando "chegasse a altura certa", disse, o que lhe valeu várias críticas por parte dos familiares dos desaparecidos.

Do lado israelita, sem informação concreta sobre o seu estado de saúde, ainda se acredita que possam estar vivos. A família tornou-se uma espécie de símbolo em Israel e, ainda no início desta semana, alguns grupos pediram que os israelitas usassem uma peça de cor laranja, a cor do cabelo dos rapazes, numa demonstração de apoio.

Ainda esta quarta-feira, Israel pediu ao Hamas que esclarecesse qual é a condição da mulher e das duas crianças.

No entanto, isso não é sinal de boas notícias. "O Exército receia o estado em que serão devolvidos, mas ainda não há provas de nada. Receiam que a informação que recebemos há um ano seja real, mas não saberemos a verdade até a vermos com os nossos próprios olhos", disse Jimmy Miller, prima de Shiri Bibas, à Jewish News Service, agencia noticiosa local, na quarta-feira.

O que se sabe é que as crianças e as mulheres deviam ser libertadas em primeiro lugar, segundo o acordo de cessar-fogo, e o facto de não terem sido libertadas com os primeiros grupos avolumou as dúvidas sobre o seu bem-estar – afinal, Kfir era o mais jovem dos 200 reféns levados de Israel pelo grupo armado. Ele e o irmão seriam as únicas crianças ainda reféns do Hamas.

Se estiverem vivos, Kfir completou dois anos no início deste mês. Ariel está agora com cinco anos.

Luso-israelita também deverá ser libertado

Esta é a quarta troca desde 19 de Janeiro, data do cessar-fogo. E, pela primeira vez, a lista dos reféns a libertar pelo Hamas é composta, exclusivamente, por homens.

Além de Yarden Bibas, também Keith Siegel e Ofer Calderon vão ser libertados no sábado.

Keith Siegel, 65 anos, que tem dupla nacionalidade, norte-americana e israelita, foi levado com a mulher Adrienne (conhecida como Aviva), libertada na primeira troca em Novembro de 2023.

Já Ofer Calderon, luso-franco-israelita de 53 anos, foi levado com duas crianças, sequestrados no kibbutz Nir Oz. As duas crianças, Erez e Sahar, estavam também entre os 105 reféns libertados em Novembro.

Calderon recebeu a cidadania portuguesa já depois de ter sido raptado pelo Hamas – requereu-a em 2021, ao abrigo da lei dos sefarditas, que permite a naturalização dos descendentes dos judeus que receberam ordem de expulsão da Península Ibérica no final do século XV. O processo foi apressado porque se acreditava que podia ser benéfico num potencial acordo de libertação de reféns com dupla nacionalidade.

Conseguiu-a no fim de Outubro de 2023, conforme noticiou o PÚBLICO.

Israel liberta 90 prisioneiros palestinianos

Cumprindo a sua parte do acordo, Israel deverá libertar no sábado 90 prisioneiros palestinianos, incluindo nove que cumprem penas de prisão perpétua e 81 que cumprem penas longas.

Até agora, foram libertados 16 reféns – a maioria israelitas, mas o número inclui cinco trabalhadores tailandeses – e 400 prisioneiros palestinianos. Este número inclui pessoas que cumprem pena de prisão por ataques e bombardeamentos, mas também muitos menores, adolescentes, que foram detidos sem acusação.

Na quinta-feira, o Hamas libertou oito reféns em Gaza. Israel libertou 110 prisioneiros palestinianos, mas não sem criticar o processo de troca, que descreveu como caótico.

O acordo prevê que, numa primeira fase, sejam trocados, no total, 33 reféns e centenas de prisioneiros palestinianos.