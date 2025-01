“Queremos ir até Kinshasa, tomar o poder e liderar o país”, dizem os rebeldes congoleses

Corneille Nangaa, um dos líderes políticos do M23, garante, no entanto, que o grupo está aberto ao diálogo. União Europeia equaciona rever acordos de cooperação e de segurança com o Ruanda.

Os rebeldes do Movimento 23 de Março (M23) conquistaram a cidade de Goma, a mais importante do Leste da República Democrática do Congo (RDC), e estão a deslocar-se para Bukavu, capital da província do Sul-Kivu, havendo notícias de combates em Nyabibwe, uma importante zona mineira a 50 km de Bukavu. Mas, segundo um dos seus líderes, o grupo está disposto a ir mais longe e avançar em direcção a Kinshasa, a capital do país.

“Nós queremos ir até Kinshasa, tomar o poder e liderar o país”, disse Corneille Nangaa, num briefing aos jornalistas, citado pelo diário britânico Morning Star, um dos líderes políticos do grupo formado por tutsis e apoiado pelo Ruanda. “Estamos em Goma para descansar”, disse o chefe da plataforma político-militar de que faz parte o M23, “vamos continuar a marcha de libertação até Kinshasa”. Afirmação ousada, tendo em conta que se trata de um país gigantesco, do tamanho da Europa Ocidental, onde as deslocações por terra são um pesadelo e a capital do país fica a mais de 2600 quilómetros de Goma.

Foi, no entanto, o suficiente para do lado do Governo congolês, que se tinha mostrado até agora irredutível no reconhecimento do M23 como interlocutor no diálogo para paz no Leste da RDC, mas que estava a ser pressionado para alterar a sua posição, vir uma resposta dura. O ministro da Defesa, Guy Kabombo Muadiamvita, garantiu que deu ordens para que qualquer ponte de diálogo com os rebeldes “fosse imediatamente queimada”.

Por agora, a marcha dos rebeldes está a ser travada em Nyabibwe pelo exército congolês, ajudado por militares do Burundi e por membros das milícias locais, diz a Reuters de acordo com três fontes locais, incluindo o governador de Sul-Kivu, Jean-Jacques Purusi. Ao todo, são cerca de 1500 efectivos combatem os rebeldes apoiados pelo Ruanda.

Para a União Europeia chegou, se calhar, a altura de chamar à razão o Presidente ruandês, Paul Kagame, importante aliado dos países ocidentais na África subsariana. “Dada a violência e os acontecimentos dos últimos dias, precisamos de estudar e reavaliar os acordos de cooperação e segurança e considerar outros passos, isso está claro”, disse o porta-voz para a Política Externa e a Segurança da UE, Anouar El Anouni, numa conferência de imprensa em Bruxelas, citado pela Europa Press.

Até porque se não agir rapidamente, a UE pode ver-se confrontada com um conflito regional. Aliás, já estamos perante um conflito do género, mesmo que, por enquanto, cingido ao território da RDC. “O risco de regionalização do conflito é real”, disse um diplomata africano à Reuters. “Os exércitos ruandês, congolês e burundiano já estão em conflito no terreno.”

Não falando do Uganda, onde, esta sexta-feira, o exército reforçou as suas posições na fronteira com a RDC, por temor a que o sucesso do M23 galvanize outros grupos rebeldes, como as Forças Democráticas Aliadas, grupo islamista activo na zona fronteiriça entre os dois países que está na lista de movimentos terroristas dos Estados Unidos.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Bélgica, a antiga potência colonial da RDC, tem sido o mais vocal na defesa de uma acção rápida da UE para pressionar o Ruanda a travar o M23 antes que seja tarde. “A Bélgica não pode fingir que nada se passa”, disse Bernard Quintin, citado pelo site noticioso belga VRT NWS. “A violência deve cessar e as negociações devem ser retomadas”, para isso é preciso rever a cooperação com Kigali, nomeadamente em relação à missão militar que o Ruanda tem em Moçambique para combater os jihadistas em Cabo Delgado, financiada pela UE.

“Referi-me especificamente às seguintes questões: o Memorando de Entendimento sobre matérias-primas críticas, o Mecanismo Europeu para a Paz, conhecido como ‘Cabo Delgado’ e a suspensão do diálogo de segurança com o Ruanda. Temos de encontrar um compromisso a nível europeu, porque é aí que teremos um impacto significativo”, explicou.