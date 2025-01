Projecto de lei da CDU sobre asilo chumba no Parlamento alemão

Atrasos, acusações e vozes exaltadas marcaram o debate desta sexta-feira no Parlamento alemão em que uma proposta de lei de limitação de entradas apresentada pela União Democrata Cristã (CDU) acabou rejeitada. Tratava-se da possibilidade de, pela primeira vez, ser aprovada uma lei graças a votos do partido de direita radical populista e cada vez mais extremista Alternativa para a Alemanha (AfD).

A votação do projecto de lei para a suspensão da reunificação familiar para pessoas com estatuto de protecção limitada (que não têm estatuto de refugiados, mas ainda assim podem permanecer no país enquanto se reconhece necessidade de protecção) seguiu-se a protestos após na quarta-feira ter sido aprovada uma moção proposta pela CDU com os votos da AfD que, apesar de não vinculativa, tinha quebrado um tabu, o de contar com votos deste partido para uma aprovação.

A votação desta sexta-feira era ainda mais relevante, já que implicava uma lei. Foi rejeitada com 350 votos contra, 338 a favor, e cinco abstenções. Ainda não era conhecido o sentido de voto de cada parlamentar, mas já era claro que dentro do campo dos partidos que anunciaram um voto a favor (CDU/CSU, liberais, AfD e Sahra Wagenkecht) houve votos contra.

Os protestos de pessoas em frente à sede da CDU em Berlim ou em frente ao Parlamento foram participados, mas impressionantes foram ainda as vozes de sobreviventes do Holocausto e de outros integrantes da CDU.

Uma foi de um sobrevivente do Holocausto de 99 anos, Albrecht Weinberg, que anunciou que iria devolver a sua ordem de mérito federal ao Presidente. Weinberg disse ao jornal britânico The Guardian que o fazia em protesto, por estar “horrorizado” com o facto de os conservadores terem contado com o voto favorável da AfD para aprovar uma moção.

A decisão de devolver a medalha foi tomada “de modo muito espontâneo”, contou, depois de ficar muito incomodado com o que aconteceu no Parlamento. “Os nazis quiseram ver-se livres da minha família mesmo sendo nós cidadãos alemães, e conseguiram assassinar os meus pais e quase matar-me a mim e aos meus irmãos”, disse à correspondente do Guardian em Berlim, Kate Connolly. “Agora estes políticos querem ir atrás de toda a gente de quem não gostam. Não aprenderam nada com a II Guerra Mundial? Pergunto-me realmente se devia fazer de novo as malas.”

Eva Umlauf, sobrevivente do Holocausto que vive na Baviera, escreveu uma carta aberta a Friedrich Merz no diário Süddeutsche Zeitung: “Não faça isso, sr. Merz”, pedindo ao líder conservador que evitasse que pela primeira vez na história do pós guerra fosse aprovada uma lei no Parlamento com o apoio da extrema-direita. Já antes na História se viu como “os políticos alemães pensaram que podiam lidar com Hitler e o partido nazi”. Mas em poucos anos a democracia transformou-se numa ditadura. “Tenho muito medo”, escreveu.

Dentro da CDU, a ex-chanceler Angela Merkel criticou a decisão de Merz, numa raríssima declaração sobre política interna. E houve uma demissão por causa da quebra do tabu de quarta-feira: Michel Friedman, que pertenceu ao conselho executivo da CDU nos anos 1990 e foi vice-presidente do Conselho Central dos Judeus na Alemanha, anunciou a sua saída do partido, que classificando a quebra do tabu como “catastrófica para a democracia” e um “jogo de poder indesculpável”.

E dirigentes da CDU prometeram votarem contra a lei no Bundesrat, o Conselho das regiões em que estão presentes os estados federados e que tem de dar luz verde a leis em alguns casos, por exemplo Kai Weger, presidente da câmara de Berlim (que é uma cidade estado), afirmou que não votaria, no Bundesrat, a favor de nenhuma lei aprovada no Bundestag graças a votos da AfD.