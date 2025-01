Partidos britânicos assinalam aniversário do “Brexit” com recados para o Governo trabalhista

House of Commons/Handout via REUTERS

Os representantes dos principais partidos britânicos assinalaram esta sexta-feira o quinto aniversário da saída do Reino Unido da União Europeia divergindo muito nas suas análises sobre o impacto do divórcio com os 27 mas endereçando uma série de recados, pedidos e avisos ao Governo liderado por Keir Starmer, do Partido Trabalhista.