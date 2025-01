Militar transgénero é forçada a negar envolvimento no desastre de Washington

Uma mulher transgénero, militar da Guarda Nacional do estado norte-americano da Virgínia, foi esta sexta-feira forçada a prestar uma “prova de vida” para desmentir publicações nas redes sociais que indicavam falsamente que pilotava o helicóptero que colidiu na noite de quarta-feira com um avião da American Eagle, em Washington, e que tinha sido responsável pelo desastre aéreo que matou 67 pessoas na capital dos Estados Unidos.

“Tomei conhecimento de que algumas pessoas associaram-me ao acidente em Washington e isso é falso. É insultuoso para as famílias que tentem ligar isto a algum tipo de agenda política. Eles não merecem isso. Eu não mereço isto”, escreveu Jo Ellis, piloto de helicóptero, no seu perfil de Facebook.

O boato espalhou-se sobretudo através da rede social X, onde o tópico “Jo Ellis” foi esta sexta-feira o segundo mais popular na plataforma, gerando mais de 90 mil publicações, segundo contas do site Trends24, citado pelo New York Times.

Na quinta-feira, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizou as políticas anti-discriminatórias na contratação pública pelo desastre aéreo de Washington. “Não podemos ter pessoas normais a fazer este trabalho”, disse em conferência de imprensa, “precisamos de ter as nossas pessoas mais inteligentes” e com “qualidade psicológica”, acrescentou, referindo-se sobretudo aos controladores de tráfego aéreo.

Na mesma conferência de imprensa na Casa Branca, o vice-presidente norte-americano, J.D. Vance, e o secretário da Defesa, Pete Hegseth, sublinharam a mensagem de Trump, reiterando que a contratação pública, incluindo na navegação aérea, “não pode olhar a cor” e necessita de “padrões elevados”.

Os republicanos têm responsabilizado as iniciativas de contratação de mulheres, membros de minoria e pessoas portadoras de deficiência para empregos e cargos de responsabilidade na administração pública, e de uma forma mais vastas as iniciativas anti-discriminatórias “DEI” (diversidade, equidade e inclusão), por desastres e falhas institucionais, alegando que foram nomeadas pessoas sem as devidas qualificações. Uma das primeiras decisões tomadas por Trump no regresso à Casa Branca foi a proibição imediata de qualquer medida do género na administração federal.

Não há, no entanto, qualquer informação conhecida até ao momento que confirme esta tese do Presidente norte-americano em relação ao acidente aéreo de quarta-feira.

Segundo informações preliminares divulgadas na quinta-feira pela Agência Federal de Aviação (FAA), a torre de controlo do Aeroporto Nacional Reagan estaria na altura do acidente com um número insuficiente de controladores aéreos para o volume de tráfego registado àquela hora, cerca das 21h locais. A escassez de controladores aéreos nos Estados Unidos é um problema denunciado há vários anos, e que o processo de rescisões voluntárias de funcionários públicos aberto esta semana pela Administração Trump poderá agravar. A própria FAA encontrava-se sem liderança efectiva desde 20 de Janeiro, dia da tomada de posse do Presidente, tendo o actual administrador sido nomeado só após o acidente de Washington, já na quinta-feira.

O voo 5342 da American Eagle ligava Wichita, no Kansas, a Washington. Tinha 64 ocupantes, incluindo vários atletas e treinadores de patinagem artística que regressavam de um evento. Dois destes, Yevgenia Shishkova e Vadim Naumov, cidadãos russos, tinham sido campeões mundiais em pares nos anos 90.

Trump criticou também a tripulação do helicóptero militar envolvido no acidente, tendo-o feito repetidas vezes ao longo dos últimos dois dias. Esta sexta-feira, e citando já dados preliminares das investigações em curso, o Presidente norte-americano revelou que a aeronave do Exército seguia acima da altitude limite naquela zona de aproximação ao Aeroporto Nacional Reagan. Foi entretanto suspensa por tempo indeterminado a passagem de helicópteros pelas imediações do aeroporto.

Também hoje, o Exército norte-americano revelou a identidade de dois dos três ocupantes do helicóptero Black Hawk que colidiu com o avião da American Eagle: Ryan Austin O’Hara, de 28 anos, e Andrew Loyd Eaves, de 39. O terceiro elemento é uma mulher militar cuja família solicitou expressamente às Forças Armadas que não divulgue o seu nome.

Esta sexta-feira foram encontradas duas caixas negras do avião de passageiros que, tal como o helicóptero do Exército, caiu nas águas do rio Potomac após a colisão aérea. Estarão em bom estado e os investigadores crêem que será possível aceder aos dados contidos, que ajudarão a fazer luz sobre as causas do desastre.

Prosseguem ainda as operações de resgate dos corpos das vítimas. Mais de 40 foram localizados até ao momento, permanecendo desaparecidas cerca de duas dezenas.