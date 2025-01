EUA avançam com taxas aduaneiras a Canadá, México e China já no sábado e não em Março

A Casa Branca desmentiu esta sexta-feira a notícia da Reuters que dava conta do adiamento do anúncio da imposição de taxas aduaneiras sobre produtos oriundos do Canadá e do México. Karoline Leavitt, assessora de imprensa da presidência norte-americana, declarou que o anúncio será feito já neste sábado: "Taxas de 25% ao México, taxas de 25% ao Canadá, e uma taxa de 10% à China pelo fentanil que eles deixaram entrar no nosso país e que matou dezenas de milhões de americanos."

"Se o Presidente a dada altura decidir revogar essas taxas, será decisão dele. Mas a partir de amanhã, essas taxas estarão em vigor", acrescentou Leavitt. A Reuters tinha noticiado esta sexta-feira que as tarifas seriam decretadas apenas a 1 de Março, citando três fontes ligadas ao processo de decisão, e que Donald Trump estaria ainda a ultimar uma lista de produtos isentos.

A imposição de taxas será enquadrada, como sugerido, numa declaração de emergência relativa à entrada no país de fentanil, a droga no centro da grave crise de toxicodependência nos Estados Unidos, e também de imigrantes em situação ilegal. As tarifas são apresentadas como um instrumento de pressão sobre o México e o Canadá para que estes reforcem a segurança nas respectivas fronteiras - algo que, de resto, os dois países já estavam a fazer. A China, por seu turno, é apontada como produtora de fentanil.

As duas nações vizinhas dos Estados Unidos dizem-se preparadas para um anúncio já este sábado. “Estamos prontos a reagir com uma resposta significativa, forte mas razoável, e imediata”, declarou esta sexta-feira o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. “Não é o que desejamos, mas se ele avançar, nós também vamos agir”, afirmou em Toronto.

“Não vou adoçar a situação. A nossa nação poderá enfrentar tempos difíceis nos próximos dias e semanas”, alertou Trudeau, demissionário desde 6 de Janeiro.

Esta sexta-feira, três ministros canadianos, os titulares das pastas dos Negócios Estrangeiros, Segurança e Imigração, reuniram-se em Washington com membros republicanos do Congresso e elementos da Administração Trump numa tentativa de última hora de demover o Presidente norte-americano.

A sul, a Presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, disse estar “de cabeça fria” e disposta a “manter o diálogo” aberto com os Estados Unidos. “Iremos sempre defender a dignidade do nosso povo, o respeito pela nossa soberania e um diálogo de igual para igual, sem subordinação”, acrescentou contudo.

Não é claro, neste momento, que tipo de resposta poderá estar a ser preparada do lado mexicano e canadiano. Ambos os executivos apostam, até à última hora, numa via negocial que evite uma guerra comercial. A norte, contudo, ergue-se a voz do primeiro-ministro da província canadiana de Ontário, a mais rica e populosa do país.

Na semana passada, o conservador Doug Ford defendeu que o Canadá deverá retaliar proporcionalmente, através da imposição de taxas sobre as importações norte-americanas, e apelou a um boicote às bebidas alcoólicas produzidas nos Estados Unidos, que têm no vizinho do Norte um dos seus maiores consumidores.

A perspectiva de uma guerra comercial abala vastos sectores das economias dos três países. Não é claro que o anúncio de tarifas se traduza numa implementação imediata, dado que as autoridades fronteiriças necessitam de tempo para preparar os seus mecanismos de verificação de mercadorias e de colecta de impostos. Mas a decisão colocaria termo ao sistema de livre comércio em vigor há três décadas na América do Norte, e lesaria indústrias cujas cadeias de produção estão divididas pelas três nações, sobretudo a automóvel, a alimentar e a construção civil - esta última muito dependente da madeira canadiana e da mão-de-obra mexicana, por sua vez ameaçada pela vaga de medidas anti-migratórias decretadas pela Administração Trump.