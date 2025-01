Eleições em Moçambique marcadas por “anomalias e erros” e “grave falta de transparência”, diz UE

As eleições de 9 de Outubro em Moçambique foram marcadas por “irregularidades e discrepâncias em diferentes fases que afectam a integridade do processo e dos resultados eleitorais”, disse, esta sexta-feira em Maputo, Laura Ballarín Cereza, na apresentação do relatório final da Missão de Observação Eleitoral da União Europeia que a eurodeputada espanhola liderou.

Segundo o relatório, não só “o recenseamento eleitoral não ofereceu garantias de integridade”, como “a contagem e o apuramento dos resultados foram marcados por anomalias e erros, assim como por uma grave falta de transparência”. Para os observadores europeus, o facto de a Comissão Nacional de Eleições moçambicana não ter publicado os “resultados desagregados por mesa de voto”, como a oposição e a missão da UE pediram, “afectou negativamente a confiança pública nos resultados eleitorais”.

“O processo de contagem foi complicado e ineficiente, com observadores da UE a relatarem a invalidação deliberada de votos da oposição, casos de alteração fraudulenta dos resultados eleitorais a favor do partido no poder, indícios de preenchimento das urnas e casos de eleitores não encontrados nos cadernos de eleitores da sua mesa de voto”, lê-se no relatório. “Em geral, o processo de apuramento foi marcado pela falta de transparência e consistência na implementação dos procedimentos.”

Salientando que “em nenhum país as Missões de Observação Eleitoral da União Europeia validam ou invalidam os resultados eleitorais”, a eurodeputada espanhola preferiu centrar-se nas 18 recomendações, oito delas prioritárias, que o relatório deixa às autoridades moçambicanas. Sobretudo, a “reforma tão necessária” do sistema eleitoral, considerada “crucial” para superar os inúmeros problemas detectados e conseguir “devolver aos moçambicanos a confiança nas instituições públicas”.

Sem querer ferir susceptibilidades, a eurodeputada socialista fez questão de esclarecer que as recomendações, “longe de serem vinculativas”, fazem parte de “um documento de trabalho” a considerar “pelo Governo, pelos partidos políticos”, bem como pelas “entidades e as organizações da sociedade civil do país para futuras melhorias no âmbito eleitoral”.

“Depois de todas as reuniões que tive nos últimos dias, saudamos que o Conselho de Estado e todas as forças políticas, incluindo o Presidente da República, já tenham reconhecido o papel crucial de uma futura reforma eleitoral”, disse a chefe da missão, que aproveitou para mostrar a disponibilidade da UE “para apoiar os esforços neste sentido, nomeadamente através de assistência técnica”.

Até porque “muitas destas deficiências já tinham sido identificadas pelas missões da UE que observaram as eleições anteriores, mas não foram corrigidas”, a eurodeputada afirmou que, “a fim de passar das palavras aos actos, é necessário definir um roteiro e um calendário claro, com as medidas necessárias para reforçar as instituições democráticas de Moçambique”.

Tanto o relatório quanto a eurodeputada mencionam a violência pós-eleitoral em Moçambique, “tempos difíceis” que resultaram na “morte de mais de 300 pessoas” e que acabaram por fazer com que “a imagem de Moçambique” fosse “gravemente afectada”, no dizer de Ballarín. A eurodeputada e o relatório lembram – e condenam – que os autores do assassínio do assessor jurídico de Venâncio Mondlane, Elvino Dias, e do porta-voz do Podemos, Paulo Guambe, a 19 de Outubro, ainda não foram apresentados à justiça, nem sequer identificados.

“Em geral, houve uma percepção de uso excessivo de força por parte das autoridades moçambicanas, que teve eco também no Parlamento Europeu e deu origem a diferentes debates, incluindo em plenário”, afirmou a chefe da Missão de Observadores. “Também condenamos a violência que aconteceu na rua e que provocou prejuízos económicos e sociais a tantos cidadãos e cidadãs do país.”

Face ao sucedido e, “depois destes episódios tão graves e difíceis”, Laura Ballarín saudou a abertura de um “diálogo político entre os partidos”, algo que ela não se esqueceu de sublinhar nas reuniões que manteve com os intervenientes do processo político, desde o Presidente moçambicano, Daniel Chapo, até aos líderes da oposição, passando pelos membros do Conselho de Estado.

“Neste sentido, e assim transmiti em todas as minhas reuniões, acredito que não há solução política para esta crise sem um diálogo que seja verdadeiramente inclusivo e no qual participe também Venâncio Mondlane”, concluiu a eurodeputada espanhola.