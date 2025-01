Lojas todas iguais ou só de souvenirs: Plano quer tornar centros urbanos mais genuínos

O quadro é mais ou menos idêntico por todo o país, embora com diferenças consoante a dimensão e os atributos de cada núcleo urbano. Lojas devolutas em ruas nobres, onde o comércio tradicional ou tido como genuíno vai cedendo espaço a estabelecimentos padronizados e, com frequência, dedicados ao turismo. Isso sem contar com os casos em que a grande maioria dessas lojas fechou, em paralelo com a abertura de centros comerciais nos arrabaldes. O centro das cidades portuguesas tem vindo a assistir, nos últimos anos, à intensificação de um processo de grande descaracterização, iniciado há décadas.

