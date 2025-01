Governo procura soluções para a sobrelotação da Fertagus entre Lisboa e Setúbal

O Governo está a avaliar "todas as possibilidades no mercado" para melhorar a curto prazo o serviço nos comboios da Fertagus entre Setúbal e Lisboa, alvo de reclamações por sobrelotação, garantiu esta sexta-feira, 31 de Janeiro, a secretária de Estado da Mobilidade.

"A equipa da Secretaria de Estado da Mobilidade (...) está a apurar a disponibilidade de material circulante operacional ou em manutenção com o objectivo de perceber se é possível fazer uma melhor gestão do mesmo e garantir melhor qualidade aos utilizadores", pode ler-se numa resposta de Cristina Pinto Dias enviada à agência Lusa.

Como medidas imediatas, Cristina Pinto Dias referiu que na próxima segunda-feira a IP — Infra-estruturas de Portugal vai levantar as restrições ao limite de velocidade no troço Coina-Pinhal Novo, uma "medida que permitirá ganhar dois minutos nas viagens", afectando "directamente os comboios que circulam de norte para sul".

A secretária de Estado da Mobilidade garantiu que acompanha com "atenção e preocupação a situação na Fertagus", alvo de queixas pelos utentes, autarcas e partidos devido à sobrelotação ou estado do material circulante.

E acrescentou que reuniu, juntamente com o ministro das Infra-estruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, a administração da Fertagus para "se inteirar dos esforços da empresa na resolução dos problemas registados nos últimos dias".

Cristina Pinto Dias destacou ainda, na mesma nota enviada à Lusa, que pretende "ouvir as propostas da Comissão de Utentes da Fertagus, por entender que devem ser parte da solução". "Desde que em Dezembro entrou em vigor o reforço da oferta de horários para Setúbal, de 20 em 20 minutos, a procura teve um aumento total de 8%. De Penalva a Setúbal, a procura aumentou 30%", destacou a secretária de Estado.

"Com os ajustes efectuados em Janeiro, na hora de ponta da manhã, são realizados actualmente 18 comboios, dos quais 11 são duplos (8 carruagens) e 7 são simples (4 carruagens)", acrescentando, lembrando que "não há 2 comboios simples consecutivos no troço Coina-Lisboa, ou seja, os clientes têm sempre a possibilidade de viajar num comboio de 8 carruagens, 10 minutos antes ou depois de um comboio de 4 carruagens".

Cristina Pinto Dias frisou também que "para além destas melhorias, a Fertagus está a disponibilizar informações sobre os níveis de ocupação nos horários de maior procura, por forma a permitir uma melhor adaptação dos passageiros".

O presidente da Câmara do Seixal, Paulo Silva, apelou na quarta-feira aos munícipes que lhe enviem fotos sobre as condições de transporte nos comboios da Fertagus, para comprovar que o serviço "está a ser feito sem respeito pelos utentes". A autarquia de Almada tem também recebido várias queixas de munícipes indicando que, desde que foram alterados os horários do transporte, os comboios que partem de Setúbal enchem rapidamente.

A situação já foi igualmente criticada por do PS e do PCP denunciaram a "degradação do serviço da Fertagus" devido à insuficiência de material circulante, após o reforço das ligações ferroviárias entre Setúbal e Lisboa e o prolongamento da concessão até 2031.

A concelhia do PSD do Seixal também já exigiu melhorias imediatas no serviço da Fertagus, incluindo a adequação do número de carruagens nas composições durante as horas de ponta para fazer face ao volume de passageiros, a reparação das composições com infiltrações e intervenções urgentes nas infra-estruturas para evitar atrasos e garantir um serviço eficiente.