Demolição do mercado da Sé custará mais 100 mil euros do que estava previsto

Quando em 2022 o município recuperou a gestão do Mercado de S. Sebastião, antes entregue à junta de freguesia do centro histórico, Rui Moreira já avisava que as obras de reabilitação que a junta prometia não deveriam avançar. Ainda sem certezas do que queria fazer com o histórico mercado da Sé, a Câmara do Porto nunca mostrou vontade de o manter, alegando que o espaço não tinha condições para estar aberto. Em 2023, a demolição foi assumida como o plano a seguir - ainda que o futuro do território continuasse uma incógnita. As últimas resistentes mantiveram-se no mercado até meados do ano de 2024.

Esta sexta-feira, em comunicado, o município avança que o concurso público para a demolição – que esteve previsto para o último trimestre de 2024 – foi agora lançado. O procedimento, com um prazo de execução previsto de 120 dias, tem um preço-base de 321 mil euros, uma subida relativamente àquilo que o executivo de Rui Moreira previa: em Junho desse ano estimavam gastar 220 mil euros e em Outubro diziam que seriam, afinal, 286 mil.

A demolição, que inclui “as plataformas de pavimentos, envolventes e fundações, será realizada de forma sustentável, com o reaproveitamento de materiais como os muros e muretes de cantaria de granito, que serão reutilizados na própria obra.”

Naquela geografia nascerá um novo jardim, uma obra posterior que a Câmara do Porto não avança ainda quando será realizada e com que custos: “O projecto vai transformar o espaço numa zona verde pública, polivalente e descontraída, propícia ao convívio, contemplação e descanso.”

Por causa deste novo jardim, serão criados “dois percursos pedonais de atravessamento”, um entre o Largo da Travessa de S. Sebastião e a Rua Tareija Vaz de Altano e outro para garantir a ligação da zona alta ao acesso à estação de metro na Avenida Dom Afonso Henriques.

Ainda segundo o comunicado, “o percurso longitudinal será feito em saibro, com um traçado sinuoso e suave declive, enquanto o percurso transversal será inspirado no projecto do arquitecto Álvaro Siza Vieira, de 2000, e contará com escadas suaves, constituídas por peças de granito reaproveitadas”.

Há 25 anos, o Pritzker português desenhou um plano pormenor para aquela alameda que liga S. Bento à Ponte D. Luís, aberta nos anos 1940. Mas o projecto, encomendado por Fernando Gomes, nunca saiu da gaveta.

Em Julho de 2024, o actual vereador do urbanismo, Pedro Baganha, referia-se àquela geografia como uma “ferida aberta há demasiado tempo” e mostrava vontade de recuperar o dossier em 2025: “Se conseguíssemos, até ao Verão do próximo ano, ter um projecto de loteamento municipal aprovado, era um passo que se dava no estabelecimento de regras urbanísticas neste território.”