Câmara de Loulé indefere projecto de construção de centro oncológico do Sul

A falta de um centro oncológico no Algarve obriga à deslocação de 3550 doentes por ano para tratamentos em Sevilha ou Lisboa. O equipamento deveria ter entrado em funcionamento no final do ano passado, mas já não vai ser construído tal como foi projectado. A administração da unidade local de saúde (ULS) disse que a Câmara de Loulé “indeferiu o pedido de licenciamento da obra”. Mas esta autarquia tinha assinado, há cerca de dois anos, a cedência do lote para permitir este investimento no Parque das Cidades

