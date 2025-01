Lady Gaga, Billie Eilish e Green Day apoiam bombeiros com concertos

A festa de beneficência FireAid contou com duplas surpresa e actuações de várias gerações, muitas delas com ligações às comunidades devastadas de Pacific Palisades e Altadena.

Billie Eilish cantou com os Green Day e Stevie Nicks agradeceu aos bombeiros que salvaram a sua casa. Foram dois concertos repletos de estrelas, na quinta-feira, para angariar fundos para ajudar os incêndios florestais em Los Angeles.

A festa de beneficência FireAid contou com duplas surpresa e actuações de várias gerações, muitas delas com ligações às comunidades devastadas de Pacific Palisades e Altadena. Artistas em dois locais em Inglewood, perto de Los Angeles, agradeceram aos socorristas entre baladas suaves, momentos pungentes e actuações de rock e pop.

Nicks, a cantora e artista a solo dos Fleetwood Mac, dedicou "Landslide" aos bombeiros que, no início de Janeiro, mantiveram o incêndio de Palisades longe da sua casa. "Eles nunca desistiram", disse. " Até o vermos, não conseguimos acreditar na bravura destes homens."

Numa das várias surpresas, Eilish juntou-se aos Green Day para abrir os espectáculos do FireAid com um dueto da canção da banda "Last Night on Earth". "É um dos concertos mais importantes que já fizemos", disse Billie Joe Armstrong, vocalista dos Green Day, numa entrevista antes do espectáculo.

O grupo de punk-rock da Bay Area gravou vários álbuns em Hollywood, contou, e considerava Los Angeles como uma segunda casa. "É muito importante para nós fazermos a nossa parte, mesmo que seja de uma forma pequena", disse Armstrong.

Por seu lado, Billie Eilish, natural de Los Angeles, juntou-se mais tarde ao seu irmão Finneas para uma actuação acústica "calma e tranquila" com "The Greatest" e "Birds of a Feather". Lady Gaga, a artista que encerrou a noite, sentou-se ao piano e cantou uma canção "esperançosa" que disse ter escrito com o seu noivo, o empresário Michael Polansky, especificamente para o espectáculo FireAid. "Tudo o que preciso é de tempo", cantava ela num refrão animado, "para curar as minhas asas partidas, e depois vou voar".

Foto Público durante o concerto soliário FireAiid, em Inglewood, California Daniel Cole/Reuters

O cantor country Jelly Roll iniciou a sua actuação com o seu recente êxito "I Am Not OK". E cantou "Não está tudo bem, mas vamos ficar todos bem", antes de acelerar o ritmo com uma cover do clássico de Bob Seger "Hollywood Nights", acompanhado pelo baterista dos Blink-182, Travis Barker.

No meio da multidão, homens e mulheres com T-shirts com as palavras "First Responder" dançaram quando Sting se juntou a Stevie Wonder para cantar "Superstition" de Wonder. Entre outras actuações, o baterista Dave Grohl teve a companhia da sua filha, Violet Grohl, que cantou o êxito dos Nirvana "All Apologies".

Os Red Hot Chili Peppers tocaram "Californication", com o baixista Flea quase nu, apenas com um chapéu, sapatos, meias e roupa interior. Katy Perry acenou com uma bandeira do estado enquanto dançava no palco ao som de "California Gurls".

Foto Flea dos Red Hot Chili Peppers actua no concerto FireAid, em Los Angeles Daniel Cole/Reuters

O comediante Billy Crystal apareceu com o capuz da marinha, calças de ganga e boné de malha que usava quando evacuou a sua casa de 46 anos em Palisades. Crystal disse que chorou quando viu as ruínas da sua casa, mas ficou comovido com o apoio da comunidade. "Uma rapariga disse que compreendia a minha dor porque tinha perdido o TikTok por um dia", gracejou o actor.

Os vídeos dos sobreviventes do incêndio foram intercalados entre as actuações musicais. Nos ecrãs de televisão, os telespectadores recebiam instruções sobre como fazer um donativo através de texto ou de um site. "Esta noite, o pioneiro do hip-hop da Costa Oeste, Dr. Dre, disse: ‘Pra mim, é tudo sobre o amor", antes de liderar a multidão ao som de "California Love".

Outro ícone de Los Angeles, a cantora folk Joni Mitchell, apresentou a sua balada "Both Sides Now", levando alguns membros da audiência às lágrimas. Gracie Abrams, que cresceu em Palisades, cantou uma versão acústica do que ela chamou de "uma carta de amor a Los Angeles", a música "A Long December", dos Counting Crows.

Foram muitos os artistas que juntaram as suas vozes (veja a fotogaleria em cima). Segundo os organizadores, o dinheiro angariado através do FireAid irá para os esforços de recuperação a curto e a longo prazo. Os fundos serão distribuídos com a supervisão da Fundação Annenberg.