A educação está em risco na era da inteligência artificial?

Como diz a UNESCO, a IA cria oportunidades pedagógicas se for guiada por princípios éticos claros, devendo complementar as dimensões humanas e sociais da aprendizagem, e não simplesmente substituí-las

Se é amplamente reconhecido que a Inteligência Artificial (IA) e outras tecnologias emergentes marcam a impressionante mudança das estruturas sociais, como reconhece Hugo Díaz, numa antevisão das políticas educativas do Peru e também da América Latina para 2025, a realidade está em contraciclo quer pelo aumento das desigualdades e da pobreza, quer pela precariedade laboral e pela imprevisibilidade a nível mundial.

Poder-se-ia pensar que com a mudança introduzida pelas tecnologias digitais, e com mais ênfase na IA, um novo mundo se abriria às pessoas em termos de educação e formação, sobretudo na melhoria de indicadores internacionais que traduzem modos de conhecimento ligados às competências ou às literacias (conceitos próximos, mas diferentes nas aceções de conhecimento que podem traduzir, quando se avalia um dado nível de desempenho).

Como a mudança em curso introduz uma rutura significativa, tem algum sentido revisitar a hipótese de trabalho, colocada por Jean-François Lyotard, em 1979 (La Condition Postmoderne), sobre o campo do conhecimento nas sociedades informatizadas: o conhecimento muda de estatuto ao mesmo tempo que as sociedades entram na idade dita pós-industrial e as culturas na idade dita pós-moderna.

Mudando o estatuto, o conhecimento sofre várias transformações que legitimam novos espaços da sua produção, cada vez mais horizontalizados. E avança ainda mais Lyotard: o conhecimento é e será produzido para ser vendido, e ele é e será consumido numa nova produção: nos dois casos, para ser trocado. Ele deixa de ser para si mesmo o seu próprio fim; perde o seu valor de uso.

O filósofo francês parte do pressuposto de que a mercadorização do conhecimento é algo de novo que surge com as sociedades informatizadas, descurando o valor simbólico do conhecimento que foi distinguindo grupos sociais em todas as civilizações, bem como o fator socioeconómico de sobremaneira importante na comparação do sucesso.

Porém, e dado o carácter pragmático do conhecimento relacionado com a tecnologia, a que Martin Heidegger, na década de 1970, apelida de conhecimento numérico, o conhecimento, com o foco em curso nas tecnologias digitais, tende a descentrar-se da autoridade cognitiva, ligado às disciplinas, para focar-se na capacidade do saber agir, em função de três processos interdependentes: conectividade, dataficação e digitalização.

Como habitantes de uma sociedade hiper-informatizada, fundada num imaginário social sociotécnico, onde também se desenham traços característicos da sociedade pós-moderna, favorecendo o individualismo e outras abordagens, que promovem uma cultura de cancelamento (de que o wokismo é um exemplo) em relação a valores e princípios universais, o conhecimento muda de estatuto, como mudam as instituições de educação e formação, com tendência para relevar a sua funcionalidade, e remetendo para as suas margens a função crítica que deve ter em todo o processo que envolve a aprendizagem.

No mundo digital, e sobretudo com a IA e seus modelos de linguagem generativa, o conhecimento adquire um novo estatuto, bem como define um novo quadro pedagógico. E que estatuto é esse?

Consultado um modelo de inteligência artificial (de acesso aberto), a resposta inclui esta frase bastante elucidativa:

A IA está a revolucionar a forma como adquirimos, processamos e utilizamos o conhecimento. Essa tecnologia, ao simular processos cognitivos humanos, como aprendizagem, raciocínio e resolução de problemas, está a redefinir o próprio conceito de conhecimento.

Com efeito, e explorando-se um pouco mais a resposta, a mudança é de tal ordem significativa que se diz que estamos perante o novo alfabeto do século XXI, não cessando de evoluir e conferindo um novo estatuto ao conhecimento, ou seja, dinâmico, fluido, padronizado, interdisciplinar, eficiente, personalizado. Também se diz que é mais democrático, mas para isso é crucial o modo como é definido o acesso à informação, sabendo-se que o conhecimento relacionado com os modelos de linguagem generativa reforça ainda mais o seu valor de mercado.

Aliás, por ocasião do Dia Internacional da Educação (24 de janeiro), o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres — tendo como lema que a educação global deve integrar a IA, centrada na humanidade — sublinhou que a aprendizagem é um direito humano fundamental e um alicerce para o crescimento individual e social, pois todos têm de ter acesso às ferramentas e ao conhecimento para que possam usar esta tecnologia de forma inteligente, segura e ética.

Por outro lado, o novo estatuto que o conhecimento adquire tem consequências muito significativas no quadro pedagógico ou no modo como é adquirido. Na sociedade informatizada, Lyotard sinalizou um outro estatuto para o conhecimento, como foi referenciado, mas afirma que a pedagogia não sofrerá necessariamente com isto. Aqui, há um equívoco gritante, porque o que está em causa nesse novo mercado de competências é, decerto, a inovação que é legitimada pelo desempenho que torna visível a competência, alterando de modo radical o ensino, a aprendizagem e a avaliação.

Deste modo, as tecnologias digitais e a IA alteram tanto o estatuto do conhecimento quanto a sua didática ou o seu contexto pedagógico, relembrando a análise futurista de Lyotard: soa bem alto a hora final da era do professor, pois ele não é mais competente que as bases de dados. O que acrescentaria o autor para os dias de hoje?

Vista do lado humanista, a nova tessitura pedagógica, baseada numa visão personalizada e inserida na engrenagem dos algoritmos, converte-se numa situação problemática, na medida em que o diálogo que permite a aprendizagem, com vista ao domínio de um dado conhecimento, desvirtua o elo pessoal da relação pedagógica, como se o amigo digital ou o robô ou os modelos de linguagem generativa fossem verdadeiramente professores.

Será, porventura, necessário demarcar essa fronteira com princípios e valores, para que o que se aprende não seja exclusivamente um produto padronizado e desigual, pois a tendenciosidade algorítmica (ausência de ética e imparcialidade no modo como os algoritmos são desenvolvidos), a ausência de pluralidade e privacidade da informação e o aumento da desigualdade, face ao uso recorrente da IA, são perigos bem reais.

Como também a UNESCO tem dito, a IA cria novas oportunidades pedagógicas nas escolas se for guiada por princípios éticos claros, devendo complementar as dimensões humanas e sociais da aprendizagem, e não simplesmente substituí-las. Uma escola sem professores é um cenário já equacionado, e se fosse real não serviria a função nobre da educação.

Como relembra Lyotard, nas sociedades informatizadas — e certamente também dominadas pela IA —, não se compram cientistas e técnicos para saber a verdade, mas para aumentar o poder. Só através de um conhecimento reflexivo e crítico, que o autor contrapõe ao conhecimento positivista ou neopositivista, que não se reduz à informação que resulta de complexas bases de dados, é que se torna possível compreender a razão pela qual os modelos de linguagem generativa ficam em silêncio perante determinadas circunstâncias políticas ou outras.

Retomando as propostas de Hugo Díaz face aos atuais desafios da educação, a sua posição entronca na defesa de um processo substantivo de mudança através de mais investimento, da formação qualificada e da melhoria de infraestruturas e materiais pedagógicos. Para tal, é crucial que os docentes integrem coerentemente a tecnologia no currículo, pelo que a sua formação inicial e contínua estará baseada numa sólida dimensão pedagógica, no domínio do conhecimento ligado à área científica em que intervêm e no uso de tecnologias digitais, não ficando de lado tudo o que diz respeito à inclusão educativa.

O autor escreve segundo o Acordo Ortográfico de 1990