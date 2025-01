Mulher tem bebé junto a loja de donuts e dá-lhe alcunha de Glacê

Há cerca de uma semana, Bennett entrou em trabalho de parto do seu segundo filho, no dia seguinte a uma rara tempestade de neve que atingiu o centro e o sul do Alabama.

Durante a gravidez, Sha'Nya Bennett, 23 anos, deliciava-se frequentemente com um donut fresco. “Sempre os adorei”, diz ela. “Não há nada como um donut com glacê.” A norte-americana tem sorte de se sentir assim, porque está prestes a ter muito mais donuts na sua vida.

Há cerca de uma semana, Bennett entrou em trabalho de parto do seu segundo filho, no dia seguinte a uma rara tempestade de neve que atingiu o centro e o sul do Alabama, incluindo Dothan, onde vive perto da fronteira com o estado da Florida.

“Senti uma contracção assim que acordei nesse dia, mas ignorei-a”, recorda. “Depois fui para o duche e tive mais contraccções. Pensei: 'OK, está na hora de chamar o médico'.”

Quando ninguém atendeu o telefone do consultório do seu obstetra, Bennett, 23 anos, apercebeu-se de que provavelmente tudo na cidade ainda estava fechado devido à tempestade. “Ver 15 centímetros de neve foi uma loucura”, diz. “Por aqui, não sabemos como conduzir na neve”, reconhece.

Mas precisava de ir para o hospital, por isso ela e o companheiro, Keon Mitchell, pegaram na mala, entraram no carro com o filho de 4 anos, Legend, e dirigiram-se a um hospital a cerca de 20 minutos de distância.

“As estradas estavam mesmo cheias de neve e gelo, por isso liguei para o 112 e contei-lhes a situação”, conta Mitchell, 24 anos. “Disseram-me para continuar a conduzir ou para encostar e esperar por ajuda.”

À medida que as contracções de Bennett se tornavam mais fortes, ela agarrou-se ao banco e pediu a Mitchell para continuar a conduzir. “Eu queria ter o meu bebé no hospital, não na berma da estrada.”

Foto A mãe e o bebé recém-nascido Sha'Nya Bennett

A cerca de um quilómetro do hospital, as águas rebentaram. “Estávamos sentados no semáforo junto ao Krispy Kreme”, uma loja de donuts, recorda Bennett. “Eu tinha lá estado há poucos dias com o Legend para comprar um donut com glacê.”

Quando o semáforo ficou verde, ela virou-se para Mitchell e pediu: “Por favor, leva-me para o Krispy Kreme”, lembra-se de lhe ter dito, pois não queria dar à luz no meio do cruzamento.

“Entrámos no parque de estacionamento, mas não estava lá ninguém. Estavam fechados por causa da tempestade”, continua a jovem. “Foi então que percebi que o bebé ia nascer no carro.”

Mitchell ligou para o 112 e a central disse que os paramédicos estavam a caminho. Mas não havia tempo a esperar. “O bebé estava a sair e a Sha'Nya disse-me para o agarrar”, descreve o pais. “Aconteceu tão depressa que não tive tempo para pensar. Em segundos, estava a segurá-lo. Foi alucinante.”

Mitchell anotou a data e a hora de nascimento — 22 de Janeiro às 12h22 — e depois pegou num cobertor de bebé, que estava no saco da mulher que estava no banco de trás, onde o filho mais velho testemunhou tudo. “Não é todos os dias que se vê nascer o nosso irmão mais novo”, diz a mãe.

A mãe e o pai ficaram radiantes por conhecerem o seu novo bebé, a quem deram o nome de Dallas, e também extremamente aliviados por verem os paramédicos chegarem três minutos depois. “Cortaram-lhe o cordão umbilical e levaram-nos imediatamente para o hospital”, diz Bennett, referindo que ela e Dallas estavam saudáveis e foram para casa dois dias depois.

O bebé pesa 1,5 kg, dorme e come bem e quando for um pouco mais velho, vai provar pela primeira vez um donut, brinca a mãe.

Foto Foi no parque de estacionamento da loja que o bebé nasceu Blake Rosenkoetter

Depois de o canal WTVY do Alabama ter feito uma reportagem sobre o parto de Bennett junto à loja Krispy Kreme, o gerente da loja de Dothan ofereceu-se para lhe dar uma dúzia de donuts grátis todas as semanas durante um ano. “Tenho quatro filhos, pelo que posso imaginar o que deve ter sido para ela dar à luz no nosso parque de estacionamento, ao frio”, declara Blake Rosenkoetter.

E o proprietário já disse aos pais de Dallas que gostaria de organizar uma festa de donuts para o menino no seu primeiro aniversário, e todos os anos depois disso, até ele fazer 18 anos. A mãe confessa que adora a ideia, mas planeia comer donuts com moderação. “Vou ter de dar muitos desses donuts se quiser recuperar a minha forma”, diz, apontando para a caixa ofertada.

Ela e Mitchell planeiam ir buscar a primeira caixa este fim-de-semana e, depois, vão pensar seriamente no nome do meio que foi sugerido para Dallas por alguns dos seus familiares. “Eles querem que adoptemos o nome 'Glacê'”, informa Mitchell. “No mínimo, será a sua alcunha.”

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post

Tradução: Bárbara Wong