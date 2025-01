Max Mara regressa a Lisboa para fotografar colecção e descobrir “jóias escondidas”

Lisboa é o cenário da campanha de Verão 2025 da linha Weekend da marca italiana Max Mara. Depois de terem escolhido Portugal como destino do desfile da colecção resort em 2022, a marca regressa à capital portuguesa para mostrar alguns dos pontos turísticos favoritos, que dialogam com as peças da nova colecção, já a pensar nos dias de sol.

“Famosa pela brisa fresca do Atlântico, pelos belos azulejos de cerâmica e pelas riquezas culturais sem fim, Lisboa é o cenário ideal para a nossa campanha SS25 de espírito livre”, declara a Weekend, a etiqueta mais jovem da Max Marta, num roteiro publicado no site oficial, em que sugerem um fim-de-semana para descobrir Lisboa.

“Descobrimos as jóias escondidas da capital portuguesa”, dizem, antes de começar a enumerar os locais a visitar. Em destaque, os Pastéis de Belém, “que afirmam ser o inventor dos famosos pastéis de nata”, aconselha a Max Mara, que fotografou uma carteira salmão em cima da mesa que tem uma placa de azulejo onde se lê: “Casa fundada em 1837”.

O roteiro continua no restaurante Ponto Final, em Almada. “Para um ambiente culinário imbatível, reserve uma mesa com antecedência neste restaurante à beira-mar, acessível através de um ferry de 20 minutos a partir de Lisboa”, aconselham, destacando o espaço como perfeito para um almoço ou para um jantar ao pôr-do-sol. E promovem: “Espera-se autêntica cozinha portuguesa e marisco local com vistas deslumbrantes sobre o rio Tejo e a cidade.”

O passeio segue para a Praia da Ursa, no parque natural da Serra de Sintra, “apenas acessível através de uma caminhada de 30 minutos”, que “recompensa os visitantes com um cenário maravilhosamente selvagem e poucas multidões”.

Por contraste, as recomendações terminam com a Feira da Ladra, a que aconselham chegar no famoso (e sempre lotado) eléctrico 28. “Descubra produtos artesanais feitos à mão, desde azulejos de cerâmica antigos a roupa de cama vintage, nesta vibrante feira da ladra que se realiza às terças e sábados”, incentivam.

A ligação da Max Mara a Lisboa não é nova e o director criativo da casa italiana, Ian Griffiths, confessou em entrevista ao PÚBLICO que é um apaixonado pela cidade, de tal forma que desenhou uma colecção a ela dedicada com a poetisa Natália Correia em mente. “Quando se menciona Lisboa, vem uma imagem à cabeça: fado, poesia, paixão, música, história, cultura, arquitectura — tantas facetas para explorar”, declarava sobre o desfile que aconteceu nos jardins da Fundação Calouste Gulbenkian.

Esta também não é a primeira vez que uma grande marca estrangeira usa Lisboa como cenário de uma campanha. Em 2022, a Louis Vuitton gravou a campanha da colecção de Primavera/Verão de Virgil Abloh (1980-2021), tendo o Cais das Colunas, as arcadas do Terreiro do Paço e a calçada de Alfama por cenário.

Já em Junho do ano passado, a Adidas fotografou José Mourinho em Setúbal, de onde é natural o treinador de futebol, a calçar os afamados ténis Samba enquanto percorre alguns dos pontos da cidade, incluindo uma pausa para compras numa mercearia típica ou uma paragem para um café e pastel de nata.