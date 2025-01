Igreja expulsa pastor que copiou saudação de Musk em evento pró-vida

A Igreja Católica Anglicana disse ter revogado a licença de um dos seus pastores na quarta-feira, depois de este ter feito “um gesto que muitos interpretaram como uma saudação pró-nazi” na Cimeira Nacional Pró-Vida, em Washington, EUA, dias antes.

Calvin Robinson, que recentemente começara a trabalhar na igreja de São Paulo, no Michigan, pertencente à Igreja Católica Anglicana — um ramo que se separou da Igreja de Inglaterra, criada por Henrique VIII, no contexto da reforma protestante, que não é reconhecido por Roma —, justificou que a sua acção pretendia imitar o gesto de Elon Musk no dia da tomada de posse de Donald Trump, que os críticos consideraram ser uma saudação nazi e que Musk negou.

“Dei uma palestra num evento pró-vida que parece ter corrido bem“, disse Robinson no X. “A piada no final foi uma brincadeira que visava os ’liberais' histéricos que chamaram Elon Musk de nazi por mostrar claramente ao público que o seu coração estava com ele.”

Robinson, que mantém uma grande presença nas redes sociais e foi anunciado na cimeira como um comentador conservador, recusou-se a reagir à decisão da igreja a que pertence. Num comunicado, a Igreja Católica Anglicana disse que Robinson “tinha sido avisado de que ofender pessoas online e outras acções semelhantes (quer ao serviço da esquerda ou da direita) são incompatíveis com a vocação sacerdotal e foi-lhe dito para desistir”.

“Claramente, não o fez e, como tal, a sua licença nesta Igreja foi revogada”, lê-se na declaração. “E acreditamos que aqueles que imitam a saudação nazi, mesmo como uma piada ou uma tentativa de ofender os seus oponentes, banalizam o horror do Holocausto e diminuem o sacrifício daqueles que lutaram contra os seus perpetradores.”

Num vídeo do discurso de sábado na Cimeira Nacional Pró-Vida publicado na página de Facebook de Robinson, o ex-pastor elogiou as políticas antiaborto da administração Trump e disse: “É tempo de fazer ou desfazer. Todo o Velho Mundo está a desmoronar-se. Todos os países da Europa estão a abraçar a morte. A América, tanto quanto pude ver, é o único país que luta pela vida.”

No final do seu discurso, Robinson, tal como Musk, apertou a mão contra o peito e levantou-a, com a palma da mão aberta, no ar, enquanto dizia: “O meu coração está convosco.” Sorriu imediatamente, enquanto a multidão se ria.

De origem inglesa, o pastor, que se apresenta no X como porta-voz do Partido da Independência do Reino Unido, de direita, que promoveu o Brexit, classificou o gesto como uma “tentativa de piada seca, à típica maneira britânica”. Por e-mail, disse ao The Washington Post que não daria entrevistas a repórteres antes de falar com o arcebispo da Igreja Católica Anglicana, Mark Haverland. Este não fez qualquer comentário.

Robinson mudou-se para os Estados Unidos pouco antes da eleição presidencial de 2024, de acordo com o site de sua igreja em Michigan. O clérigo foi demitido pelo canal de notícias britânico de direita GB News, em Uutubro de 2023, depois de expressar apoio a Laurence Fox, um colega apresentador do GB News que fez comentários ofensivos a uma jornalista no ar, recorda a BBC. No mesmo mês, Robinson foi abordado por um comité que procurava um novo pastor para a sua paróquia no oeste do Michigan, escreveu ele num editorial para o serviço de notícias religiosas Anglican Ink.

“Já não há se combate em Inglaterra, que se tornou excessivamente apática perante a invasão, por um lado, do Islão e a corrupção, por outro, do liberalismo. Por isso, não há nenhuma razão ministerial ou política para eu ficar. É altura de reagrupar”, escreveu então Robinson. Chegou à comunidade do Michigan em Setembro de 2024. Antes de se ter tornado sacerdote foi professor de informática e jornalista especialista em videojogos.

Segundo Stephen's House, uma escola anglicana em Oxford, Robinson esperava tornar-se diácono da Igreja de Inglaterra. No entanto, o facto de ter “uma visão mais conservadora da teologia fez com que a igreja recusasse a sua candidatura. Posteriormente, foi ordenado diácono na Igreja Livre de Inglaterra e ordenado sacerdote na Igreja Católica Nórdica”.

Mas a licença da Igreja Católica Anglicana não foi a única coisa que Robinson perdeu por causa da sua "piada seca". A equipa do site de notícias sobre videojogos Godisageek.com disse em comunicado, na quinta-feira, que se ia demitir porque Robinson era o proprietário. Cinco membros da equipa escreveram que o site tinha sido editorialmente independente de Robinson durante vários anos, mas sentiram que não podiam continuar calados e vão reabrir sob um novo nome.