Depois de apresentar nova colecção, Kim Jones anuncia que vai sair da Dior

O criador britânico Kim Jones está de saída da Dior Homme, anunciou a LVMH nesta sexta-feira, uma semana depois de ter sido apresentada uma nova colecção do director criativo. O maior conglomerado de luxo do mundo não justifica a decisão, nem anuncia para já sucessor para Jones, que estava há sete anos na direcção criativa da linha masculina da casa de luxo parisiense.

“A maison Dior deseja expressar a sua profunda gratidão a Kim Jones, que acelerou o desenvolvimento das colecções masculinas a nível internacional e contribuiu significativamente para a influência mundial da maison, criando um guarda-roupa inspirador, simultaneamente clássico e contemporâneo, e ligado a alguns artistas do nosso tempo”, escreve a marca em comunicado enviado à imprensa.

Kim Jones também reage na mesma nota com um agradecimento à família Arnault pela confiança depositada ao longo dos últimos sete anos. “Foi uma verdadeira honra poder criar as minhas colecções na maison Dior, um símbolo de excelência absoluta. Expresso a minha profunda gratidão ao meu estúdio e aos ateliers que me acompanharam nesta maravilhosa viagem. Eles deram vida às minhas criações”, declara o britânico.

A presidente e directora executiva da Dior, Delphine Arnault, também elogia o trabalho de Kim Jones, que reavivou a linha masculina da casa fundada por Christian Dior, em 1947. “Com todo o seu talento e criatividade, reinterpretou constantemente o património da maison com uma verdadeira liberdade de tom e colaborações artísticas surpreendentes e altamente desejáveis.”

Kim Jones, conhecido por ser um dos protegidos de John Galliano, está ligado à LVMH desde 2011, ano em que chegou para ser director criativo de moda masculina na Louis Vuitton, a que adicionou um ADN de streetwear. O criador de 37 anos levou a mesma inspiração para a Dior com uma obsessão clara pela história da moda e pelos arquivos deixados pelo fundador da casa, dando-lhes uma nova estética mais urbana e mais próxima da sua assinatura criativa.

A última colecção para a Dior foi apresentada na Semana da Moda Masculina em Paris, há precisamente uma semana, num desfile grandioso que agora se sabe ter sido a sua despedida. A linha foi inspirada pela linha H, desenhada por Christian Dior em 1954, uma silhueta esguia a que adicionou grandes laços, esbatendo as fronteiras de género, como é seu apanágio.

No mesmo dia do desfile, Kim Jones foi condecorado pelo Governo francês com o título de Cavaleiro da Legião de Honra, a maior honra civil do país. “Sou a favor da vida e dos capítulos. Percebi que isso faz a vida parecer mais longa. Olhamos para as coisas e pensamos: este capítulo é óptimo, aquele pode não ser tão bom. Este capítulo é bom, o próximo será emocionante. É assim que eu vejo o mundo”, reagiu então o criador, antecipando o que se seguiria.

Talvez o próximo capítulo também passe por uma grande casa de moda, até porque não esconde a predilecção por reinterpretar o legado de outros costureiros. “Penso que é muito importante compreender os códigos das casas e respeitá-los. Olhar para os grandes costureiros franceses que vieram antes de mim, aprender o que eles faziam e como criavam as roupas, e depois implementar isso agora”, declarava.

Foi também isso que fez na Fendi, onde desenhou a linha feminina entre 2020 e 2024 ─ trabalho que acumulou com a Dior Homme e que deixou em Outubro passado. Contudo, nos últimos anos, Jones foi acusado de estar refém dos arquivos, revisitando apenas colecções antigas com uma certa preguiça criativa. Por agora, a Fendi, que pertence à LVMH e celebra este ano o seu centenário, continua sem director criativo.

Pode ter sido o mesmo motivo que levou à saída da Dior. Na apresentação dos resultados do quarto trimestre do ano, o presidente da LVMH, Bernard Arnault, reconheceu que a Dior enfrenta um período de estagnação, depois de a divisão de moda do conglomerado ter registado uma queda de 3,3%, no final do ano. Arnault acrescentou querer ser “cauteloso”, mas estar “confiante” na recuperação desta etiqueta líder do conglomerado. Fica por saber quem será responsável por essa recuperação, enquanto Maria Grazia Chiuri se mantém (para já) enquanto directora criativa da linha feminina de alta-costura e pronto-a-vestir.