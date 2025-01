Lições de liderança, segundo o selecionador nacional de andebol

Paulo Jorge Pereira fala, ouve, sorri, individualiza as indicações e deixa-se interromper, o que revela humildade e respeito pelo conhecimento e experiência de quem está no terreno.

Aos 13 anos, trabalhei numa carpintaria durante dois meses nas férias de verão. No ano seguinte, também no verão, trabalhei dois meses como ajudante de canalizador e eletricista. Aos 15, novamente no verão, trabalhei dois meses num restaurante. A partir daí, o meu currículo enriqueceu-se com empregos temporários na construção civil, numa loja de fotocópias, em duas fábricas, e como ajudante de montagem e reparação de estores. Fui sempre conciliando o trabalho com os estudos e abandonei a montagem e a reparação de estores enquanto frequentava a universidade, por conflitos de horário. Findo o curso, empreguei-me como jornalista. Esta introdução serve como ponto de partida para contextualizar uma reflexão sobre liderança — conheço o tema enquanto liderado, não como líder, senão de mim próprio. No total, tive mais de duas dezenas de chefes. Líderes, conheci poucos. Mas este texto não é sobre criticar ou elogiar quem me liderou, é sobre um exemplo de liderança.

Dos líderes que conheci, retive que se aprende muito a ouvir os outros, as suas ideias, lamentos e sucessos, sem ridicularizar, diminuir ou desvalorizar. Além disso, aprendi que se lidera melhor ao tomar decisões, mesmo que posteriormente se revelem erradas, do que ao cultivar a ameaça ou o recado avulso, que apenas adiam as decisões e a responsabilização. De entre as qualidades de um líder, valorizo particularmente a tolerância, que considero indispensável para a construção de um ambiente de respeito mútuo. Um líder tolerante aceita e valoriza a diversidade de opiniões e experiências dentro da sua equipa. Isso não só enriquece a tomada de decisões, como também fomenta a criatividade e a inovação. Ser tolerante não significa abdicar de princípios, mas sim estar disposto a ouvir e compreender as perspetivas dos outros, mesmo quando estas diferem das nossas.

Tem a palavra Paulo Jorge Santos, o selecionador nacional de andebol, em declarações à RTP na sequência da vitória que conduziu o país às meias-finais do mundial da modalidade:

“O plano é sempre feito por mim, mas com a intervenção dos jogadores. Eu peço que eles deem a sua opinião, porque eles jogam e sentem às vezes as dificuldades e por onde é que podemos caminhar. Tem sido assim. Há uns anos não era assim, mas agora, pouco a pouco, todos percebem que há uma segurança psicológica, o que permite que as pessoas possam dar a sua opinião, creio que com grandes vantagens para nós. Quanto mais as pessoas estiverem envolvidas no processo e na resolução de problemas, mais se eleva o potencial do grupo e daí nós estarmos a funcionar desta forma.”

Em cada desconto de tempo, graças à permissão da intrusão das câmaras e microfones nas micro reuniões de equipa, é permitido ao público e aos espectadores ver e ouvir o que os treinadores dizem aos jogadores e vice-versa. Paulo Jorge Pereira fala, ouve, sorri, individualiza as indicações e deixa-se interromper. Destaco o “deixa-se interromper” que revela humildade e respeito pelo conhecimento e experiência de quem está no terreno. Ao permitir que os jogadores expressem as suas preocupações e sugestões, o treinador está a validar as suas vozes (uma excelente forma de estimular a autoconfiança e o sentido de pertença) e a incentivar diálogos abertos e honestos. Quando todos se sentem ouvidos, aumenta o comprometimento e a motivação, o que resulta numa melhor comunicação e, pelos vistos, num superior desempenho coletivo.

Em cada desconto de tempo de 50 segundos, uma lição de liderança e de trabalho em equipa. Independentemente de a seleção nacional de andebol chegar ou não à final, a lição de liderança está dada. E não é de agora.

