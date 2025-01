Em Paço de Arcos, um Miguel Laffan Intemporal volta a sonhar com a estrela

Depois de muitas décadas em ruínas, a antiga Casa do Fiscal renasceu como fine dining. É a entrada do grupo Wellow Network na restauração e o ambicioso regresso de Laffan à linha de Cascais.

Chama-se Intemporal o novo restaurante de Miguel Laffan, que acaba de abrir em Paço de Arcos, na antiga Casa do Fiscal, mesmo em frente ao estuário do Tejo. O nome pode levar-nos por vários caminhos — um regresso (do chef, que é de Cascais), uma estrela (sim, o sonho Michelin está no horizonte), uma nova parceria (com o grupo Wellow Network, que vem dos recursos humanos, cresceu depois para seguros, telecomunicações, imobiliário, e que aqui se estreia na área da restauração). Mas vamos com calma, temos tempo.