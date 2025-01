O que fazer neste fim-de-semana? Saborear as migas e o desfile da serpente

Mês das Migas

MORA Vários locais. De 1/2 a 28/2.

Mora senta-se à boa mesa alentejana para apreciar um dos seus pratos mais emblemáticos. Espargos, coentros, batata, tomate, cogumelos, feijão e couve-flor fazem parte da lista de ingredientes adicionados à base de pão alentejano. Carne do alguidar, cação frito e secretos de porco preto são alguns dos condutos.

No cardápio desta 12.ª edição do Mês das Migas, que passa por 17 restaurantes do concelho, estão também As Maiores Migas do Mundo, iniciativa que promete bater recordes com 17 metros de sabor à prova (a realizar no domingo, a partir das 15h, na Praça Conselheiro Fernando de Sousa).

Ano Novo Chinês

LISBOA Alameda D. Afonso Henriques. Dias 1/2 e 2/2, a partir das 10h. Entrada livre

Sob os auspícios da serpente, animal que rege o próximo ano do calendário lunar, a artéria lisboeta recebe um desfile cultural onde entram artes marciais, dragões de papel, danças orientais e fogo-de-artifício. A par desse momento, marcado para a manhã de sábado, há espectáculos e uma feira de artesanato e produtos tradicionais na Praça do Martim Moniz.

Aura Super Jovem

PORTO Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota. Dia 1/2, às 21h30. M/16. 20€ a 30€

Depois de ter andado a espalhar magia no teatro, televisão e podcast, Salvador Martinha volta à estrada para mostrar a sua Aura Super Jovem. Em modo stand-up puro, a solo e “sem merdas”, agora que “a ampulheta virou”, conta o que andou a fazer nos últimos anos com o objectivo de amortecer um tempo que passa a correr.

A digressão tem passagem marcada por várias cidades do país. No domingo, dia 2, as honras têm lugar no Teatro Aveirense (às 21h30, 20€ a 22€). A produção é da agência WSA.

Bantu

ESTARREJA Cine-Teatro. Dia 1/2, às 21h30. M/14. 6€

Estreada em Outubro de 2024, a criação de Victor Hugo Pontes é um dos momentos de celebração dos 20 anos de carreira do coreógrafo e encenador. Mas é, sobretudo, “um ponto de encontro entre dois continentes e dois países com afinidades e memórias comuns”, regista a folha de sala. São intérpretes portugueses e moçambicanos que dão vida ao espectáculo, nascido de um desafio lançado pelos Estúdios Victor Córdon e pelo Camões - Centro Cultural Português em Maputo.

Sons de Vez

ARCOS DE VALDEVEZ Casa das Artes. De 1/2 a 22/3. Sábado, às 22h. 6€ a 10€

O festival arcoense está de volta para dar corda à 23.ª edição. Num cartaz dedicado ao que de melhor se faz em território nacional, cabe a Capitão Fausto e Bilrus a abertura da cortina.

Seguem-se, nos próximos sábados, uma dúzia de concertos dos mais diversos espectros: Mazgani e Ana Lua Caiano (dia 8), Selma Uamusse e Emmy Curl (15), Ana Moura (22), The Last Internationale e Unsafe Space Garden (1 de Março), Marta Ren e A Sul (8), Jorge Cruz e Diogo Zambujo (15) e, a encerrar o desfile, Mão Morta (22).

No Palácio de Sintra com a Rainha

SINTRA Palácio Nacional de Sintra. Dia 1/2, às 11h. 14€ (12,50€ dos 5 aos 17 anos; grátis para crianças até aos 5 anos)

Uma visita ao Palácio Nacional de Sintra, guiada pela rainha D. Maria Pia de Sabóia, a “última monarca a habitar o Paço Real antes da Implantação da República”, assim dita a promotora Parques de Sintra.

Encenada para relembrar como ali se vivia à época, em finais do século XIX e inícios do século XX, cruza “histórias, lendas e mistérios” para dar a conhecer mais sobre o monumento e a própria História de Portugal.

Quem não conseguir lugar nesta viagem, pode tentar numa próxima: há sessões mensais agendadas até Novembro.