Madeira: novo SeaBus liga Calheta, Funchal e Caniçal por mar

A SeaYou Madeira prepara-se para lançar uma nova rota marítima entre a Calheta, o Funchal e o Caniçal, tidos como “os principais destinos da costa sul” da Madeira.

Além de oferecer um serviço de transporte alternativo entre as três localidades, com um “catamarã moderno”, o SeaBus pretende ser “uma nova forma de descobrir a ilha”, mais “confortável, cénica e sustentável”, permitindo desfrutar da “beleza natural” da Madeira, “longe do trânsito e dos túneis”, informa a empresa de turismo marítimo em comunicado.

A viagem inaugural do SeaBus parte da marina da Calheta a 4 de Fevereiro e, a partir daí, opera com um “horário fixo”. Às terças, sábados e domingos, parte da Calheta às 8h30, com paragem no Funchal às 10h para embarque e desembarque de passageiros, e chegada ao Caniçal por volta das 11h; com regresso às 17h, paragem no Funchal às 18h15, e chegada à Calheta às 19h30. Às quartas, quintas e sextas, o trajecto faz-se em sentido contrário, sensivelmente nos mesmos horários.

O serviço custa 75€ por adulto e 38€ para crianças no caso de ida de uma ponta a outra, ou 55€ e 28€, respectivamente, no caso de entrar ou sair no Funchal. Já as viagens de ida e volta custam 99€ por adulto e 50€ por criança no primeiro caso, e 73€ e 37€, respectivamente, no segundo.

O catamarã tem wi-fi gratuito a bordo, e “todos os sistemas eléctricos” da embarcação “são alimentados por painéis solares”, num “compromisso” da empresa “com a preservação do meio ambiente”. O SeaBus tem ainda um serviço de bar, com venda de bebidas e de snacks a bordo, não incluído no preço do bilhete.