Festival de literatura de viagens em Óbidos leva-nos por outras Latitudes para “reflectir o que nos rodeia”

O Latitudes – Literatura e Viajantes está de regresso a Óbidos para quatro dias de “viagens escritas, faladas, ilustradas, por livrarias, terra, céu e mar”, numa programação que leva, uma vez mais, “nomes sonantes da literatura de viagens” a “vários locais e freguesias do concelho”, aponta a autarquia em comunicado.

De 13 a 16 de Fevereiro, haverá “lançamento de livros, exposições, oficinas e experiências literárias para os mais novos, workshops, música e conversas”, numa celebração da “relação da arte performativa com a língua, a literatura e as viagens”.

A sétima edição do festival volta a contar com curadoria de José Luís Peixoto, para quem “toda a literatura é viagem”. Em comunicado, o escritor português, que através dos seus livros nos tem levado a viajar desde Galveias à Coreia do Norte, lembra que, “ao longo dos séculos”, “o ser humano tem avançado por geografias e ideias para se descobrir a si próprio”, apontando o festival como “um contributo para esse caminho infinito”.

Pelos quatro dias do evento, “hão-de passar palavras e propostas culturais a levar-nos para outras paisagens ou, tantas vezes, a reflectir o que nos rodeia”, sublinha. Para Margarida Reis, vereadora da Cultura no município de Óbidos, o festival é “um convite à descoberta, à reflexão, à partilha e ao diálogo”, apontando a escrita como uma forma de viagem, em que “cada livro nos leva além (e sem) fronteiras, ampliando a nossa visão do mundo”, descreve na nota de imprensa. “Ao mesmo tempo, este festival reforça a identidade cultural de Óbidos enquanto Vila Literária.”

Da lista de escritores confirmados fazem também parte, entre outros, Dulce Maria Cardoso, nomeada para o Prémio Literário de Dublin com o romance Eliete, publicado em Portugal em 2018; Anabela Mota Ribeiro, autora de O Sonho de um Curioso (2003), Por Saramago (2018), Os Filhos da Madrugada (2021 e 2022) e O quarto do bebé (2023), o seu primeiro romance; José Riço Direitinho, autor de três romances (Breviário das Más Inclinações, O Relógio do Cárcere, e O Escuro Que Te Ilumina), de livros de contos (A Casa do Fim, Histórias com Cidades e Um Sorriso Inesperado) e colaborador do PÚBLICO; Joana Bértholo, autora de romances, livros de contos e de ensaios de não-ficção, que tem em Augusta B. ou As Jovens Instruídas 80 Anos Depois a sua mais recente obra de ficção; e David Machado, autor de Deixem Falar as Pedras, Índice Médio de Felicidade (Prémio da União Europeia para a Literatura, Prémio Salerno Libro d"Europa).

Pela primeira vez, o festival contará com a presença da Capital Mundial do Livro, este ano a cidade do Rio de Janeiro, a primeira lusófona a receber o título da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO). A representação será liderada por Isabel Werneck, secretária executiva do projecto, que em Óbidos fará a apresentação do processo e objectivos da candidatura da cidade do Rio de Janeiro a Capital Mundial do Livro, assim como das actividades mais representativas que irão decorrer durante o evento.

Numa iniciativa do Turismo de Portugal/Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste, o Latitudes será palco da apresentação do Clube Literário Visit Portugal, pontuada por um cocktail literário.

Na música, o programa incluiu os concertos Candlelight Especial Latitudes, um evento original Fever com produção Cartola de Artistas, a decorrer na Igreja da Misericórdia, e Do Outro Lado do Espelho, com a União Filarmónica de A-da-Gorda, no Auditório Municipal Casa da Música. Ambos os espectáculos serão de entrada livre e lugares limitados.

Durante o festival estará ainda patente a exposição Rede das Cidades Criativas da UNESCO do Centro de Portugal e será apresentada a Rota Literatura em Viagem, com apontamento musical de António Casal, no Museu Abílio de Mattos e Silva. Na Casa José Saramago - Biblioteca Municipal de Óbidos terá lugar o Encontro às Cegas com um Livro, e pelas freguesias acontecerá a iniciativa Viagem pela minha terra, uma oportunidade de descobrir o território com o apoio e envolvimento da comunidade.

O Festival Latitudes - Literatura e Viajantes é um dos pilares da estratégia literária e cultural Óbidos Vila Literária, chancelada em 2015 pela UNESCO. Organizado pela Câmara Municipal de Óbidos, o Latitudes dedica-se à literatura de viagens e tem como parceiros a livraria Ler Devagar, Turismo Centro de Portugal, Centro 2030, Portugal 2030, sendo co-financiado pela União Europeia.